FIFA TMS et la Fédération Brésilienne de Football présentent l’initiative de conformité à la réglementation nationale en matière de transferts

FIFA TMS et la Fédération Brésilienne de Football (CBF) sont fiers d’annoncer la mise en place au Brésil d’une initiative collaborative visant à développer les processus de conformité au niveau national.

Dans le cadre de ce projet, le département Intégrité et Conformité de FIFA TMS travaillera en étroite collaboration avec la CBF pour élaborer les processus de conformité en accord avec la réglementation nationale de la CBF en matière d’enregistrement et de transfert national de joueurs.

Le département Intégrité et Conformité de FIFA TMS contrôle les transferts internationaux de tous les joueurs professionnels et s’assure que le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs est respecté. Il surveille également attentivement le transfert international de mineurs ainsi que le premier enregistrement de mineurs étrangers.

Cette nouvelle initiative, lancée par la CBF et qui débutera cette année, montre la volonté de la fédération d’améliorer la gouvernance au Brésil, et ce pour le bien de ses clubs et joueurs. Les deux parties travailleront donc ensemble pour améliorer la réglementation nationale et élaborer des processus de conformité au niveau national, tout en échangeant aussi sur leurs pratiques respectives.