La FIFA et le gouvernement suisse unis pour construire des infrastructures footballistiques destinées aux enfants au Moyen-Orient

« Le rôle du football doit être de soutenir, de rassembler et d’apporter de l’espoir dans cette région », avait-il déclaré à cette occasion. « Nous contribuerons à la reconstruction de toutes les infrastructures de football à Gaza et dans le reste de la Palestine. Nous aiderons le football à reprendre ses droits dans l’ensemble du pays. » Par le biais de ce partenariat avec le gouvernement suisse, la FIFA joint l’acte à la parole. L’installation des deux premiers terrains sera accompagnée par la mise en œuvre de programmes de formation spécifiques à l’intention des jeunes, afin de créer des espaces sûrs, à même de favoriser l’inclusion et le développement personnel. En outre, l’aménagement de mini-terrains supplémentaires est prévu dans les associations membres de Palestine et d’Israël dans le but de soutenir toutes les populations sur place et de contribuer à la stabilité à long terme grâce au sport. « Les deux premiers mini-terrains, qui seront construits en Palestine avec l’aide du Département fédéral suisse des affaires étrangères, marquent un moment historique pour notre action », a souligné le Président Infantino. « Au-delà de l’aspect matériel, ils traduisent un message de solidarité et la conviction que le football a la capacité de rassembler les communautés, même dans les temps les plus difficiles. La FIFA tient à exprimer sa profonde reconnaissance envers le gouvernement suisse pour son importante contribution et a hâte de poursuivre cet effort commun pour restaurer, reconstruire et apporter de l’espoir – terrain après terrain. » Lancé dans le cadre de l’engagement de la FIFA à installer au moins un millier de mini-terrains à travers le monde d’ici à 2030, le projet FIFA Arena a déjà eu des retombées importantes dans de nombreux pays. Depuis mars 2025, l’instance a inauguré 30 mini-terrains dans 15 pays différents, et d’autres devraient voir le jour dans huit nouveaux pays d’ici les trois prochains mois. À l’heure actuelle, 59 des associations membres de la FIFA ayant signé pour participer au projet ont reçu ou installé leurs infrastructures. Les fédérations restantes devraient les recevoir d’ici à la fin de l’année. À l’occasion d’un nouveau cycle qui sera initié en 2026, d’autres associations membres auront l’opportunité de prendre part au projet. Les mini-terrains FIFA Arena ont été pensés pour offrir des espaces sûrs et durables aux populations dont l’accès au sport est limité. En plus de ces infrastructures, la FIFA fournit des ballons, des chasubles et du matériel d’entraînement pour garantir que chaque terrain puisse accueillir des activités de football dès le premier jour. Dans de nombreux pays, le programme FIFA Arena a servi de catalyseur pour des rénovations plus larges apportées aux écoles et aux installations publiques. Celui-ci a fait office de levier pour les gouvernements et les partenaires locaux afin d’améliorer les infrastructures d’éducation, favoriser la fréquentation scolaire et stimuler l’activité économique locale en lien avec les secteurs de la construction et de la maintenance.