FIFA et DAZN annoncent le lancement de FIFA+, la plateforme footballistique ultime

La nouvelle plateforme « Maison mondiale du football » sera disponible dès 2026

Les amateurs de ballon rond des quatre coins de la planète pourront regarder le contenu FIFA+ gratuitement, avec la possibilité d’accéder également à du contenu premium

Un service d’informations multicanal fournira les dernières actualités footballistiques, et chaque amoureux du football pourra bénéficier d’une expérience personnalisée grâce à des technologies innovantes

À la suite de l’engouement généré par la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, qui a rassemblé des milliards de téléspectateurs, la FIFA et DAZN unissent leurs forces en vue de la prochaine étape de leur partenariat stratégique : le lancement de FIFA+ sur DAZN en 2026.

La nouvelle « Maison mondiale du football »

DAZN, leader mondial de la retransmission sportive, et la FIFA s’associent en vue du nouveau lancement de FIFA+, une plateforme unique offrant une expérience personnalisée aux amateurs de football des quatre coins de la planète.

S’appuyant sur le succès de FIFA+, la nouvelle plateforme « Maison mondiale du football » de DAZN proposera du contenu footballistique de premier choix, en direct et à la demande, des temps-forts, ainsi qu’un accès exclusif aux coulisses de plus de 100 championnats et équipes nationales, aussi bien masculins que féminins. Un service d’informations multicanal sera en outre disponible dans plusieurs langues. L’objectif consiste à proposer des résumés d’informations toutes les heures, un programme d’analyse hebdomadaire et divers contenus à la demande tels que des documentaires, des interviews ou encore des séries.

Une expérience unique pensée pour les amoureux du football

Les amateurs de football pourront accéder gratuitement à la nouvelle plateforme FIFA+. La version freemium sera accessible à tous les passionnés de football à travers le monde, qui pourront par ailleurs accéder à du contenu premium payant. Buts, statistiques et actualités détaillées, possibilité d’échanger avec d’autres amateurs grâce à du contenu créé par des influenceurs ou plongées inspirantes dans le football de base, la nouvelle plateforme FIFA+ sur DAZN saura satisfaire tout le monde.

Cette plateforme bénéficiera, d’une part, de la portée internationale et de l’expertise technologique de DAZN, de son importante capacité de commercialisation, de son large portefeuille de droits et de son réseau de distribution, et, d’autre part, du prestige de marque de la FIFA et de sa capacité à proposer un vaste éventail de contenu concernant tous les échelons du football dans tous les pays. Les deux organisations seront ainsi en mesure de toucher chaque segment de la communauté footballistique, et de faire vivre ce sport sur tous les continents.

Lancement en 2026

La plateforme FIFA+ sera lancée en 2026, année de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA™, soit le moment idéal pour célébrer à la fois la portée planétaire du football et la passion qu’il suscite au niveau local. Cela permettra en outre à un plus grand nombre de supporters et supportrices de tous les pays de profiter du sport le plus populaire qui soit.

Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, a déclaré : « Le partenariat entre la FIFA et DAZN a vite rencontré un succès remarquable, qui s’est traduit par des audiences record durant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, organisée aux États-Unis en juin et juillet derniers. Ensemble, nous avons démontré notre capacité à repousser les limites de l’innovation. La FIFA est ravie de pouvoir proposer encore plus de contenu footballistique à travers sa coopération avec DAZN, de même qu’une expérience toujours plus variée, mêlant enthousiasme et divertissement, par le biais de la nouvelle plateforme FIFA+. »