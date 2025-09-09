2,7 milliards de personnes ont suivi la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Du premier jour, qui a vu DAZN enregistrer son plus grand nombre d’inscriptions sur une journée, au sacre du Chelsea FC, cette compétition historique a rencontré un succès retentissant

Des données préliminaires indépendantes montrent une forte augmentation des taux d’engagement dans de nombreux territoires

Près de 2,5 millions de personnes se sont également rassemblées dans les stades tout au long de cette grande fête du football, en juin et juillet

Les premiers chiffres confirment que la première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ a tout de suite su trouver son public. Les résultats parlent d’eux-mêmes : près de 2,7 milliards de personnes ont suivi la Coupe du Monde des Clubs tous médias confondus, selon une analyse réalisée par Nielsen Sports.

La compétition, qui s’est déroulée du 14 juin au 13 juillet aux États-Unis, a vu le Chelsea FC être sacré champion du monde après sa victoire 3-0 en finale face au Paris Saint-Germain. Environ 2,5 millions de supporters ont assisté aux rencontres disputées dans les 11 villes hôtes et des milliards d’amateurs de football ont suivi l’action via DAZN, diffuseur exclusif de la compétition, ses sous-licenciés, d’autres médias et lors de soirées de visionnage organisées dans le monde entier. Parallèlement, la notoriété de la Coupe du Monde des Clubs a atteint des niveaux exceptionnels, 80% des amateurs de football dans le monde ayant eu connaissance de son actualité. Au cours de la compétition, « Coupe du Monde des Clubs de la FIFA » est devenu la recherche la plus plébiscitée parmi les compétitions sportives sur Google. Ses comptes officiels sur les réseaux sociaux ont gagné neuf millions d’abonnés, tandis que ceux de DAZN ont généré plus de dix milliards d’impressions. DAZN a retransmis les 63 rencontres gratuitement et en direct, atteignant des niveaux d’audience et d’engagement record. La plateforme mondiale de divertissement sportif a offert aux amateurs de football une expérience novatrice, bien au-delà de la simple diffusion des matches en direct. Sa couverture a fait la part belle au numérique à travers des fonctionnalités haut de gamme et à la demande, une FanZone interactive unique et du contenu annexe sur mesure. Ainsi, 80% des téléspectateurs de DAZN ont également regardé du contenu en différé pendant la compétition, ce qui souligne l’intérêt croissant pour la narration immersive et multiformat, ainsi que le statut de DAZN comme destination de choix en matière de contenu footballistique. « Ces premiers chiffres confirment que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA a rencontré un véritable succès planétaire et représente un tournant majeur », a déclaré le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström. « Entre l’ambiance incroyable dans les stades aux États-Unis et les 2,7 milliards de personnes qui l’ont suivi à travers le monde, cet événement a dépassé toutes les attentes. La FIFA avait promis d’offrir cette compétition au monde entier et les résultats montrent que le public a répondu présent. Nous remercions notre diffuseur officiel, DAZN, pour son soutien. »

Shay Segev, président-directeur général du groupe DAZN, a ajouté : « Les chiffres illustrent l’extraordinaire engouement mondial pour les programmes accessibles et de qualité. Notre partenariat avec la FIFA dans le cadre de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 nous a donné l’occasion de redéfinir l’expérience footballistique à l’échelle mondiale. Sur le terrain, la compétition a démontré que le sport reste un atout majeur, lorsque l’accent est mis sur le numérique et sur les supporters. Avec la FIFA, nous sommes fiers de nos résultats en termes de portée et d’engagement, mais aussi d’avoir permis à tous les passionnés de football de plonger au cœur de l’une des compétitions les plus enthousiasmantes de la planète football. » En tant que diffuseur mondial exclusif, DAZN a également concédé des droits de diffusion sous licence à un réseau de plus de 100 partenaires à travers le monde. Les chiffres d’audience issus de nombreux marchés affichent des résultats impressionnants.

2,7 milliards de personnes ont suivi la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Au Brésil, pays qui a vu ses quatre représentants franchir la phase de groupes et conquérir le cœur des supporters sur et en dehors du terrain, plus de 131 millions de personnes ont regardé la compétition à la télévision, soit 62% de la population. La chaîne brésilienne TV Globo a réalisé ses trois meilleures audiences de 2025 grâce à sa couverture de l’événement. Le match entre le CR Flamengo et le FC Bayern München a été suivi par 37,3 millions de téléspectateurs, tandis que les rencontres de Palmeiras contre l’Inter Miami CF et Botafogo ont signé respectivement les deuxième et troisième meilleures audiences de l’année. Par ailleurs, 49% de la population (environ 24 millions de personnes) a regardé la compétition en Espagne, 48% (environ 28 millions) en Italie. Au Portugal, plus de 60% de la population a suivi l’événement sur DAZN et la chaîne TVI, titulaire d’une sous-licence. Le match le plus populaire (Chelsea – Paris Saint-Germain) et la rencontre entre l’Inter Miami CF et le FC Porto ont permis à TVI de réaliser ses deux meilleures audiences de 2025 jusqu’alors. En Arabie saoudite également, les fans se sont précipités devant leurs écrans ou sur leurs appareils mobiles. Le très disputé huitième de finale, Manchester City FC - Al Hilal, a atteint une part de marché significative dans tout le royaume, avec 77,8% des téléspectateurs devant la rencontre.