La FIFA 2026 Canada lance une loterie moitié-moitié pour soutenir le football des jeunes

Les loteries moitié-moitié de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Canada donneront aux amateurs de la Colombie-Britannique et de l’Ontario la possibilité de gagner une cagnotte tout en soutenant l’avenir du football pour les jeunes.

Les billets peuvent être achetés sur le site fifaworldcup5050.ca, au BC Place de Vancouver, au Stade de Toronto, lors du FIFA Fan Festival, lors des événements du programme Le Canada en fête et aux Maisons de Canada Soccer.

Alors que le Canada se prépare à accueillir le monde pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, les amateurs de la Colombie-Britannique et de l’Ontario auront l’occasion de soutenir l’avenir du football pour les jeunes du pays grâce aux loteries moitié-moitié de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Canada.

L’initiative donnera aux participants admissibles la chance de gagner une cagnotte croissante dans chaque province tout en contribuant à l’héritage du jeu au pays. Une moitié de la cagnotte ira à un détenteur de billet gagnant dans chaque province. L’autre moitié sera versée directement aux initiatives d’infrastructure de base de Canada Soccer, en particulier aux programmes mis en œuvre en collaboration avec Ontario Soccer et BC Soccer. La FIFA 2026 Canada ne conservera aucune partie des recettes de la loterie moitié-moitié.

« L’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA au Canada est l’occasion de rassembler les collectivités et de soutenir la prochaine génération de joueurs, d’arbitres et d’entraîneurs dans tout le pays », a déclaré Vittorio Montagliani, Vice-Président de la FIFA et président de la Concacaf. « Ces loteries moitié-moitié donnent aux amateurs admissibles la possibilité de gagner gros tout en contribuant de manière tangible au développement du jeu. Ensemble, nous pouvons créer une incidence positive et durable qui se prolongera bien au-delà de la compétition. »

Le football est le sport le plus pratiqué par les jeunes au Canada, et ils seront nombreux d’un bout à l’autre du pays à regarder certains des joueurs les plus connus du monde faire leur entrée sur les terrains de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Cette initiative fournira un financement direct aux collectivités qui ont besoin d’infrastructures et de programmes essentiels, créant ainsi une incidence positive et durable pour les jeunes, qui se prolongera bien au-delà de la compétition.

Les loteries moitié-moitié de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 laisseront un héritage à Ontario Soccer et à BC Soccer en soutenant des projets d’infrastructure et des programmes de football de base dans les deux provinces hôtes. Cette initiative fait suite au succès du programme Le Canada en fête, un autre programme de la FIFA unique en son genre lancé au Canada. C’est aussi une autre occasion pour les amateurs de prendre part à la compétition, qui célèbre le football en créant des moments partagés de fierté, de passion et de communauté.

Les billets de loterie moitié-moitié seront vendus lors des parties au Stade de Toronto et au BC Place de Vancouver, dans les installations du programme Le Canada en fête, dans les Maisons de Canada Soccer, ainsi que lors du FIFA Fan Festival™ de Toronto et du FIFA Fan Festival™ de Vancouver. Les amateurs de la Colombie-Britannique et de l’Ontario pourront se procurer des billets sur le site fifaworldcup5050.ca à compter du 29 mai.