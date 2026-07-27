Le FIFA Fan Festival™ a permis à des millions de personnes de vivre l’expérience historique de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ grâce à des festivités qui ont battu tous les records dans les trois pays hôtes

Plus de 9 017 000 personnes ont participé au FIFA Fan Festival™ dans les 13 villes hôtes lors de la Coupe du Monde de la FIFA™ de cette année, soit la plus forte affluence enregistrée depuis 2006

Le programme s’est achevé avec plus de 263 972 supporters réunis dans huit sites du FIFA Fan Festival™ pour suivre la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le dimanche 19 juillet

Les retransmissions en direct des 104 matches ont été agrémentées de concerts, d’animations et de manifestations culturelles, avec des performances d’artistes de renom tels que Pitbull, The Chainsmokers, Ludacris et deadmau5.

Alors que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’est conclue de manière palpitante avec la victoire de l’Espagne face à l’Argentine, le rideau est également tombé sur une édition record du FIFA Fan Festival™, la plus ambitieuse à ce jour.

Pendant 39 jours, plus de neuf millions de personnes ont afflué vers le FIFA Fan Festival™ dans les 13 villes hôtes du Canada, du Mexique et des États-Unis, faisant de cette édition la plus fréquentée depuis la Coupe du Monde de la FIFA 2006™ en Allemagne, qui avait vu le lancement de ce programme.

C’est le 27 juin que l’affluence a été la plus importante, avec 543 020 visiteurs venus assister à l’ultime journée de la phase de groupes dans l’ensemble des sites du FIFA Fan Festival. De son côté, Mexico a affiché la fréquentation totale la plus élevée avec 2 570 000 visiteurs sur l'ensemble des 36 jours d'ouverture.Les festivités ont connu leur épilogue le dimanche 19 juillet, à l’occasion du sacre de l’Espagne sur l’Argentine en finale, avec 263 972 supporters réunis dans les huit sites du festival encore en activité.

Alors qu’environ sept millions de spectateurs ont assisté aux rencontres dans les stades, le FIFA Fan Festival™ a permis de faire vivre l’expérience de la Coupe du Monde 2026 à des millions de supporters supplémentaires, concrétisant ainsi l’ambition de la FIFA de faire rayonner la compétition bien au-delà des enceintes sportives.

« Une fois de plus, le FIFA Fan Festival a démontré l’extraordinaire pouvoir du football d’unir et d’inspirer les supporters du monde entier, en créant une atmosphère inoubliable et accessible à tous », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Nous voulions que l’édition 2026 soit l’expression la plus grandiose et la plus inclusive à ce jour de l’esprit du FIFA Fan Festival, et la réponse des supporters montre que nous avons relevé ce défi avec brio. Nous remercions chaque supporter, chaque ville hôte, chaque bénévole, chaque artiste et chaque partenaire qui a contribué à rendre cela possible. Sans eux, cet événement n’aurait pas été le même. »

Les scènes de liesse observées dimanche ont couronné six semaines de succès pour le plus grand FIFA Fan Festival jamais organisé, qui est devenu la destination incontournable, en dehors des stades, où les supporters pouvaient vivre toute l’intensité de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Le FIFA Fan Festival™ a permis à des millions de personnes de vivre l’expérience historique de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ grâce à des festivités qui ont battu tous les records dans les trois pays hôtes 01:19

L’âme de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

De l’emblématique Zócalo de Mexico au Centennial Olympic Park d’Atlanta, en passant par Hastings Park à Vancouver et les autres sites répartis dans les trois pays hôtes, chaque FIFA Fan Festival a offert une expérience locale unique, tout en restant pleinement connecté à l’ensemble de la compétition en tant que lieu de rassemblement incontournable pour les supporters.

Au total, les 13 sites du FIFA Fan Festival ont été ouverts pendant 348 jours (soit près de 3 200 heures) au cours des 39 jours de la Coupe du Monde 2026.

Les 104 matches de l’épreuve reine ont été retransmis en direct sur les différents sites du FIFA Fan Festival, tandis que chaque étape de la compétition a été rythmée par une programmation à l’identité locale affirmée, mêlant concerts, animations, manifestations culturelles et activités destinées aux supporters, du match d’ouverture jusqu’à la finale.

Le FIFA Fan Festival en chiffres

L’ampleur du programme 2026 s’est traduite par des chiffres époustouflants, dont beaucoup constituent de nouveaux records :

9 017 000 visiteurs au total

13 FIFA Fan Festivals

348 jours d’ouverture cumulés

Près de 3 200 heures de programmation

104 matches retransmis en direct

Plus de 873 concerts et performances artistiques

113 espaces d’activation des partenaires commerciaux

Plus de 22 332 visites de représentants des médias sur les différents sites

811 millions de vues de vidéos numériques générées par les contenus du FIFA Fan Festival

Des moments inoubliables dans les villes hôtes

Si la retransmission en direct des matches est restée au cœur du programme, le FIFA Fan Festival est allé bien au-delà du football. Plus de 873 artistes et groupes musicaux se sont produits sur les 13 sites, parmi lesquels de grands noms tels que Pitbull, The Chainsmokers, Ludacris, deadmau5, Imagine Dragons, Mötley Crüe, Chayanne, Flo Rida, Enrique Iglesias et Nora Fatehi.

Des artistes locaux, des groupes culturels et des DJ ont également contribué à donner à chaque FIFA Fan Festival une identité propre et à mettre en valeur la diversité des trois pays hôtes. Chaque FIFA Fan Festival a ainsi reflété le caractère et la culture de sa ville hôte, offrant des moments inoubliables tout au long des six semaines de compétition. Parmi les moments forts, on retiendra notamment :

Les milliers de supporters qui ont assisté au FIFA Countdown Concert organisé au FIFA Fan Festival de Toronto la veille du coup d’envoi de la compétition. Cet événement s’est déroulé simultanément avec des concerts organisés dans trois autres villes hôtes, et Nora Fatehi en était la tête d’affiche.

Plus de 781 500 supporters ont envahi la place principale du Zócalo à Mexico pour suivre les cinq matches de leur équipe nationale lors de la compétition. L’affluence moyenne enregistrée lors des rencontres d’ El Tri sur les trois sites mexicains a atteint 285 126 spectateurs par jour.

Atlanta a proposé l’une des programmations artistiques les plus éclectiques, réunissant des artistes internationaux, des musiciens locaux, des chanteurs d’opéra, des orchestres, des fanfares et des artistes de cirque.

Des visiteurs originaires de 178 pays ont fréquenté le FIFA Fan Festival de Kansas City.

Le légendaire groupe de hard rock Mötley Crüe s’est produit à Vancouver, aux côtés d’autres artistes tels que Flo Rida et Kaytranada. Monterrey a, quant à elle, accueilli cinq grands concerts avec Imagine Dragons, Enrique Iglesias, Grupo Firme, Chayanne et Carín León en têtes d’affiche.

Les FIFA Fan Festival de Dallas, Guadalajara, Houston, Mexico City et Philadelphie sont restés ouverts chaque jour de match de la compétition, offrant aux visiteurs une programmation variée sur la scène principale, de nombreuses possibilités de restauration ainsi que des espaces de vente de produits dérivés.

Les sites de Miami et de Toronto figuraient parmi ceux où la programmation initialement prévue a été élargie pour inclure encore plus de dates en raison d’une forte demande.

« Le FIFA Fan Festival a été l’une des expériences marquantes de la Coupe du Monde 2026 », a déclaré M. Infantino . « Cet événement a permis à des millions de supporters de vivre la compétition ensemble, même s’ils n’avaient pas de billets pour les matches. La combinaison du football en direct, des animations, de la culture locale et de la passion des supporters a créé une atmosphère propre à chaque ville hôte, tout en tissant un lien entre les trois pays organisateurs. »

Des expériences au-delà des matches, organisées en collaboration avec les partenaires

Les supporters ont pu profiter d’activités familiales, de défis footballistiques, de la présence de FIFA Legends, de spécialités culinaires locales et de divertissements, de produits dérivés officiels ainsi que d’expériences interactives sur chaque site, dont 113 animations proposées par nos partenaires commerciaux.

Le FIFA Fan Festival a également été le principal point de distribution des Bank of America Fan Band™, avec 2 millions de bracelets distribués tout au long de la compétition, les supporters se pressant dans un enthousiasme non dissimulé pour en obtenir un.

Coca-Cola a été le partenaire commercial le plus présent, avec des animations sur l’ensemble des 13 sites, tandis qu’AB InBev, Home Depot et ChargePoint ont également contribué à enrichir l’expérience des visiteurs, chaque site proposant en moyenne jusqu’à dix espaces d’animation à découvrir.

Coca-Cola, AB InBev, Diageo et Frito-Lay disposaient de droits exclusifs pour la vente de nourriture et de boissons au sein des FIFA Fan Festivals, avec un total de 6 327 842 unités vendues toutes catégories confondues. Les ventes de boissons ont atteint un sommet le 27 juin, avec 398 810 unités écoulées lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Monterrey s’est imposée comme la ville ayant consommé le plus de boissons : pas moins de 21% de toutes les boissons vendues pendant la Coupe du Monde 2026 y ont été achetées et consommées… et parfois lancées en l’air pour célébrer les victoires.

Les boutiques officielles de la FIFA présentes sur chaque site, couvrant une surface totale de plus de 9 000 mètres carrés, ont permis aux supporters de se procurer, entre autres, des produits dérivés de la compétition, des équipes et des villes hôtes.

Une expérience prolongée aux quatre coins de la planète

Des supporters venus des quatre coins du globe ont pu profiter de tout ce que les différents sites avaient à offrir. Au-delà des lieux physiques, l’ambiance du FIFA Fan Festival a également touché des millions d’autres supporters grâce à la couverture médiatique et aux plateformes numériques de la FIFA.

L’ampleur de cette édition du FIFA Fan Festival se reflète également dans d’autres chiffres évocateurs. Plus de 130 000 personnes ont été accréditées sur les 13 sites à des fins professionnelles.

Plus de 22 332 représentants des médias ont également été accrédités pour couvrir le FIFA Fan Festival. Journalistes, créateurs de contenu, influenceurs et autres professionnels ont partagé en direct les temps forts des 13 sites avec le monde entier.

Si des millions de visiteurs ont vécu le FIFA Fan Festival sur place, les réseaux sociaux ont permis à un public bien plus large de prendre part à l’événement, et ce, partout dans le monde.

Les contenus d’instants saisis sur les différents sites du FIFA Fan Festival ont figuré parmi les plus populaires sur les plateformes numériques de la FIFA consacrées à la Coupe du Monde. Au total, 200 publications diffusées pendant la compétition ont généré un total cumulé de 811 millions de vues.

Les vidéos de réactions aux matches diffusés dans le cadre du FIFA Fan Festival ont systématiquement suscité un fort engouement en ligne, et un extrait montrant les supporters rassemblés à Mexico en train de célébrer le but de Julián Quiñones contre la République de Corée lors de la phase de groupes s’est classé parmi les dix publications les plus populaires de toute la compétition.

Un héritage durable

Au-delà des records de fréquentation, le FIFA Fan Festival a contribué à transformer les parcs, les places publiques et les espaces du centre-ville en véritables fêtes mondiales du football et des communautés.

Le programme a permis à des artistes locaux, des entreprises, des bénévoles et des organisations culturelles de participer à la Coupe du Monde 2026, tout en permettant aux habitants comme aux visiteurs de vivre la compétition ensemble, gratuitement ou à un coût abordable, dans un environnement sûr et convivial.

Des places publiques emblématiques aux parcs en bord de mer, en passant par les lieux de rassemblement des centres-villes, les sites du FIFA Fan Festival sont devenus des lieux où les supporters de différentes nations, issus de cultures et de générations diverses, se sont côtoyés pour créer des souvenirs qui dépasseront largement le cadre de cette édition 2026.