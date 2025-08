É.A.U. 2024 Dubaï™ : Les listes officielles dévoilées

Le Portugal, pour sa part, sera privé de Rui Coimbra, qui s'est blessé au genou il y a deux semaines. Elinton Andrade, Gant d'or adidas de Paraguay 2019, ne fera lui non plus pas le voyage à Dubaï, n'ayant pas retrouvé pleinement sa condition physique. La Selecção das Quinas comptera tout de même des joueurs exceptionnels dans ses rangs tels que Bê et Léo Martins, Rúben Brilhante et Jordan Santos.