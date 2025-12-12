La demande mondiale de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ explose, comme en témoignent les cinq millions de demandes reçues en 24 heures

Des supporters issus de plus de 200 pays et territoires n’ont pas perdu de temps, envoyant cinq millions de demandes de billets au cours des 24 premières heures de la phase de tirage de sélection aléatoire.

La demande est portée par des affiches de prestige dès la phase de groupes, avec la rencontre Colombie–Portugal en tête d’affiche.

L’intérêt progresse fortement dans les pays voisins d’Amérique du Sud, tandis que les supporters écossais célèbrent le retour tant attendu de leur sélection sur la plus grande scène du football mondial après 28 ans d’absence.

À peine 24 heures après l’ouverture de la troisième phase de vente de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la demande mondiale a atteint des niveaux exceptionnels. Des supporters de plus de 200 pays et territoires ont envoyé cinq millions de demandes de billets via FIFA.com/tickets, portés par l’enthousiasme de vivre le tout premier tournoi à 48 équipes, qui se déroulera au Canada, au Mexique et aux États-Unis du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet 2026.

Les premiers chiffres indiquent un fort engouement pour certaines rencontres phares de la phase de groupes, Colombie–Portugal (Miami, 27 juin) s’imposant comme le match le plus demandé à ce stade de la période de tirage de sélection aléatoire. Brésil–Maroc (New York New Jersey, 13 juin), Mexique–République de Corée (Guadalajara, 18 juin), Équateur–Allemagne (New York New Jersey, 25 juin) et Écosse–Brésil (Miami, 24 juin) complètent le top 5 des matchs les plus demandés, impliquant neuf équipes issues de cinq continents différents.

Après 24 heures, les trois pays hôtes arrivent en tête, suivis des dix principaux pays de résidence des demandeurs de billets : Colombie, Angleterre, Équateur, Brésil, Argentine, Écosse, Allemagne, Australie, France et Panama.

La forte représentation des pays sud-américains voisins (Colombie, Équateur, Brésil et Argentine) ainsi que des supporters d’Amérique centrale, notamment du Panama, démontre une nouvelle fois la capacité de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à captiver l’imagination à travers les Amériques. La présence de l’Écosse dans le top 10 reflète l’enthousiasme des supporters à l’idée de voir leur équipe retrouver la scène internationale pour la première fois depuis 28 ans, renforçant les attentes croissantes autour d’un tournoi qui promet de rassembler le monde du football en Amérique du Nord dans six mois.

La phase de vente de billets - le tirage de sélection aléatoire - restera ouverte jusqu’au mardi 13 janvier 2026 à 11h00 ET (17h00 CET). Le moment choisi pour soumettre une demande de billets durant cette période n’a aucune influence sur les chances de succès. Les supporters sont invités à participer au tirage au sort sur FIFA.com/tickets pour avoir une chance d’assister à un tournoi qui promet des moments inoubliables, un engouement sans précédent et une célébration du football jamais vue encore.

Tout au long de cette phase de vente, les supporters pourront sélectionner le ou les matchs souhaités, la ou les catégories de billets correspondantes ainsi que le nombre de billets par match, sous réserve des restrictions par foyer. Les billets seront également disponibles à l’achat via la plateforme officielle de revente ou d’échange de la FIFA sur FIFA.com/tickets à partir du lundi 15 décembre 2025.

Les supporters sont invités à consulter FIFA.com/tickets pour accéder à la FAQ ainsi qu’à l’ensemble des documents juridiques publiés concernant l’achat et l’utilisation des billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Les demandes de billets sont soumises aux « Official Rules for the Random Selection Draw » disponibles sur FIFA.com. Aucun achat n’est nécessaire pour participer ou avoir une chance de faire partie des personnes tirées au sort. Si la demande de billets aboutit, la carte de paiement sera automatiquement débitée, conformément à l’autorisation de paiement. Une demande satisfaite signifie qu’un supporter achète automatiquement les billets qui lui ont été alloués pour la Coupe du Monde 2026™. Il faut être âgé d’au moins 18 ans pour participer.

Les supporters souhaitant pouvoir acheter immédiatement des billets pour des matches spécifiques et profiter d’une expérience haut de gamme peuvent acquérir des formules hospitalité avec billets de match sur FIFA.com/hospitality via On Location, le partenaire hospitalité officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

En outre, les supporters peuvent se laisser tenter par des formules tout compris proposées par Qatar Airways, qui comprennent des billets de match, le transport, l’hébergement et les vols.