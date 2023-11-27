Déclaration du Président de la FIFA

Le projet « FIFA Forward Enterprise » avait pour objectif de poser les bases pour renforcer nos associations membres et notre sport à l’échelle mondiale, en particulier dans les pays où le soutien est le plus nécessaire. Il était entendu, comme nous l’avons indiqué dès le départ, que cette démarche ne se ferait qu’avec l’appui d’une majorité des associations membres de la FIFA, et au terme d’un processus de consultation les impliquant ainsi que le Conseil de la FIFA, les confédérations et l’ensemble des parties prenantes.

Après avoir écouté attentivement tous les points de vue exprimés, force est de constater que ce projet a suscité des clivages qui, indépendamment du niveau de soutien, ne servent plus l’objectif initialement fixé.

Notre objectif a toujours été – et sera toujours – d’unir et de progresser.

En conséquence, cette proposition n’ira pas de l’avant.