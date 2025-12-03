De nombreuses stars attendues pour le Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Les stars internationales Heidi Klum et Kevin Hart coanimeront la cérémonie du tirage au sort final, qui se déroulera au Kennedy Center de Washington

L’acteur et producteur Danny Ramirez échangera avec plusieurs FIFA Legends présentes dans le public, apportant une touche hollywoodienne à l’événement

Des performances en direct seront assurées par le ténor italien Andrea Bocelli et le groupe Village People, mais aussi par la superstar Robbie Williams, qui se produira avec l’artiste multi-récompensée, Nicole Scherzinger

La FIFA a dévoilé aujourd’hui l’extraordinaire programmation artistique du Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui se déroulera le vendredi 5 décembre 2025 à midi (heure de l’Est)/18h00 (CET)), au prestigieux John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington. Alors que des millions de téléspectateurs à travers le monde s’apprêtent à suivre la retransmission, l’événement rassemblera certaines des plus grandes célébrités de la scène médiatique, à l’approche du grand rendez-vous de 2026.

La cérémonie sera coanimée par Heidi Klum, mannequin, productrice et personnalité de télévision, Kevin Hart, l’un des acteurs et humoristes les plus emblématiques de sa génération, et Danny Ramirez, acteur et producteur, qui apportera une touche hollywoodienne à cet évènement tant attendu.

« Vingt ans après avoir participé à cette cérémonie dans mon pays natal, pouvoir de nouveau animer un tirage au sort final est vraiment extraordinaire », a déclaré Klum, qui reprendra le rôle qu’elle a déjà tenu en vue d’Allemagne 2006. « La Coupe du Monde rassemble les peuples comme aucun autre événement n’est capable de le faire, et c’est un immense honneur de pouvoir revivre cette magie dans le cadre d’un événement unique impliquant trois pays hôtes et 48 équipes ».

« J’ai grandi en jouant au football. Alors voir mon pays coorganiser la compétition et pouvoir rencontrer des légendes de la Coupe du Monde et échanger avec elles lors d’un événement aussi prestigieux, c’est juste un rêve pour moi », a déclaré Ramirez. « C’est d’autant plus spécial que cette compétition aura lieu aux États-Unis, où je suis né, et au Mexique, où se trouve une partie de mes origines. Et je suis ravi de faire partie du show. »

Le public profitera également de performances en direct exceptionnelles. Andrea Bocelli, l’une des voix lyriques les plus populaires de l’histoire, montera sur scène aux côtés de Robbie Williams, superstar internationale, qui se produira avec la chanteuse américaine et artiste multi-récompensée Nicole Scherzinger. Une fois le tirage terminé, les Village People interpréteront leur légendaire titre Y.M.C.A.

Si l’annonce d’aujourd’hui dévoile la distribution artistique de la cérémonie du tirage au sort final, les noms des responsables du tirage et de leurs assistants, qui superviseront le tirage officiel, seront communiqués ultérieurement.

Le tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera retransmis en direct sur FIFA.com et sur les réseaux sociaux officiels de la Coupe du Monde de la FIFA. Il sera également diffusé par les partenaires médias de la FIFA à travers le monde.

Biographies

Le maestro Andrea Bocelli Andrea Bocelli est un ténor italien de renommée mondiale, qui a vendu plus de 90 millions d’albums depuis son éclosion lors du Festival de Sanremo en 1994. Réputé pour ses interprétations de grandes œuvres lyriques sous la direction de chefs d’orchestre légendaires tels que Lorin Maazel, Seiji Ozawa et Zubin Mehta, il a été nommé six fois aux Grammy Awards et six fois aux Latin Grammy Awards. Il possède une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Il s’est produit devant des chefs d’État, des papes et lors d’événements mondiaux tels que les Jeux olympiques et des expositions universelles. Il est également le fondateur de la Fondazione Andrea Bocelli, dédiée à l’éducation et à la santé. Sa performance de Pâques 2020 au Duomo de Milan reste l’une des retransmissions classiques en direct les plus regardées de l’histoire.

Kevin Hart Kevin Hart est un acteur, humoriste, producteur et superstar mondiale du divertissement, connu pour son humour désopilant et sa formidable présence, sur scène ou à l’écran. Après avoir débuté dans des clubs de stand-up de Philadelphie, il a acquis une renommée mondiale en apparaissant dans des blockbusters tels que Mise à l’épreuve, Jumanji : Bienvenue dans la jungle et Agents presque secrets. Il s’est également bâti une carrière aux multiples facettes, du cinéma à la télévision en passant par le fitness et l’entrepreneuriat. Avec son esprit vif et sa personnalité plus vraie que nature, Hart est aujourd’hui l’une des figures incontournables de la scène médiatique mondiale.

Heidi Klum Heidi Klum est une mannequin, productrice et animatrice de télévision qui façonne la mode et le divertissement mondial depuis plus de 25 ans. Elle a acquis une renommée internationale en apparaissant sur les couvertures de Vogue, Elle et Marie Claire, et en devenant l’une des figures emblématiques de Sports Illustrated et Victoria’s Secret. En tant qu’animatrice, cocréatrice et productrice exécutive de Project Runway pendant 16 saisons, elle a aidé l’émission à obtenir quatorze nominations consécutives aux Emmy. Elle a animé à nouveau la 21e saison en 2025. Elle a également été juge d’America’s Got Talent pendant dix ans et continue de diriger Germany’s Next Topmodel une émission à grand succès depuis 20 saisons. Au-delà de la mode et de la télévision, elle est engagée dans divers travaux philanthropiques, notamment auprès de l’UNICEF, Children’s Hospital Los Angeles, God’s Love We Deliver et amfAR (Fondation pour la recherche sur le sida).

Danny Ramirez Danny Ramirez est un acteur dynamique en pleine ascension, reconnu au cinéma et à la télévision pour sa polyvalence. Récemment, il a repris son rôle de Joaquin Torres dans Captain America : Brave New World et est apparu dans The Last of Us (HBO) et Black Mirror (Netflix). Mais c’est Top Gun : Maverick, plusieurs fois récompensé, qui l’a propulsé au rang de star internationale. Il prépare son premier long métrage en tant que réalisateur, Baton, un drame sur le football qu’il a écrit et dans lequel il jouera. Né à Chicago et élevé à Miami, Ramirez est d’origine colombienne et mexicaine. Il a étudié à l’université de New York, où il a joué au football, avant d’obtenir un diplôme en beaux-arts de la Tisch School of the Arts.

Nicole Scherzinger Lauréate d’un Tony Award cette année pour sa performance unanimement saluée dans Sunset Blvd, Nicole Scherzinger, chanteuse et artiste multi-récompensée nommée aux Grammy Awards, est décrite comme « une force de la nature » (The Washington Post). Connue comme étant la leader du célèbre girls band The Pussycat Dolls, elle a enchaîné les hits planétaires tels que « Don’t Cha », « Buttons » et son single « Heartbeat ». Sa polyvalence lui permet de toucher à de nombreux genres : performances avec Andrea Bocelli, nomination aux Olivier Awards pour son rôle dans l’adaptation de Cats au West End, doublage de Sina dans Vaiana et Vaiana 2 et participation à de grandes émissions télévisées internationales, dont The X Factor (Grande-Bretagne), Australia’s Got Talent, The Masked Singer (sur la chaîne états-unienne FOX) et Building the Band (Netflix).

Robbie Williams Ambassadeur musical de la FIFA, Robbie Williams est l’un des artistes les plus célèbres au monde, avec plus de 90 millions d’albums vendus, un record de 18 BRIT Awards et autant d’albums numéro un au Royaume-Uni que les Beatles. Son biopic nommé aux Oscars, Better Man (2024), a reçu un accueil exceptionnel de la critique, tout comme sa bande originale. En 2023, sa série documentaire Netflix en quatre parties est devenue un succès mondial, en se classant numéro un dans 22 pays. Cette année, il a annoncé son nouvel album BRITPOP (qui devrait sortir le 6 février 2026), accompagné d’une tournée des stades qui a attiré plus de 1,2 million de fans au Royaume-Uni et en Europe. Co-fondateur de Soccer Aid for UNICEF en 2006, il a contribué à récolter GBP 121 millions pour des causes humanitaires dans le monde entier.