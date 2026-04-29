La date des tirages au sort de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2026™ confirmée

Les tirages au sort de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2026™ auront lieu à Zurich le 21 mai prochain

Ces compétitions s'appuieront sur le succès rencontré l’an dernier par les premières éditions annuelles de ces deux rendez-vous mondiaux

Les éditions 2026 auront lieu entre octobre et décembre prochains

La FIFA a confirmé que les tirages au sort officiels des prochaines éditions de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ et de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ auront lieu au siège de la FIFA, à Zurich, le 21 mai 2026.

Cette annonce fait suite au succès de la première édition annuelle de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™, qui s'est déroulée au Qatar l'an dernier. Cette épreuve – la 20e édition au total, et la première à réunir 48 équipes – a mis en lumière les jeunes talents les plus prometteurs du football mondial et s'est achevée par le sacre du Portugal au terme d'un parcours exceptionnel. Sa tenue annuelle marque désormais une avancée significative dans le renforcement des opportunités de développement des jeunes joueurs à l'échelle mondiale, aussi la compétition fera son retour en fin d’année pour sa deuxième édition sous ce format.

La première édition annuelle de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™, organisée au Maroc, a également été un immense succès. Proposant du football de haut niveau et plébiscitée par le public local, la compétition élargie à 24 équipes a vu la RDP Corée s’imposer. Elle a marqué une nouvelle étape importante dans le développement continu du football féminin, et la prochaine édition aura elle aussi lieu en fin d’année.

Tenus au siège de la FIFA, à Zurich, ces tirages au sort réuniront des légendes du football ainsi que des invités des deux pays hôtes, et seront retransmis en direct à l’attention des supporters du monde entier.

De plus amples informations concernant la procédure de tirage au sort, les équipes participantes et les modalités de diffusion seront communiquées en temps voulu sur les canaux officiels de la FIFA.

La Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2026™ réunira 48 équipes et se déroulera du 19 novembre au 13 décembre 2026.