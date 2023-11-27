Une cérémonie de clôture digne d’une édition historique

L’ultime chapitre de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de tous les temps s’écrira dimanche 19 juillet au Stade de New York – New Jersey, à 13h30 (heure locale)

Plusieurs stars de renommée mondiale prendront part au spectacle : Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed, pour ne citer que quelques noms

Chanteuse aux multiples récompenses, Jennifer Hudson interprètera l’hymne national des États-Unis avant le coup d’envoi de la finale

Alors que le rideau s’apprête à tomber sur le plus grand événement sportif de la planète, la cérémonie de clôture qui aura lieu en amont de la finale, ce dimanche 19 juillet au Stade de New York – New Jersey, nous propose de nous remémorer dans une ambiance festive l’extraordinaire parcours des 48 équipes en lice à travers trois pays et 16 villes hôtes.

Placé sous le signe des stars, le spectacle verra se succéder sur scène Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed, ainsi que Tom Cruise, pour une apparition spéciale. Le public aura le plaisir de retrouver quelques-uns des plus grands artistes du moment à l’occasion de cette grande célébration. D’autres artistes et invités spéciaux seront annoncés dans les prochains jours.

À cette occasion, Jennifer Hudson, récompensée aux Emmy, Grammy, Oscar et Tony Awards, livrera son interprétation de l’hymne national des États-Unis. Son émouvante prestation donnera le ton avant le match le plus important de la planète football, véritable point d’orgue de la compétition.

Conçue en partenariat créatif avec Balich Wonder Studio, la cérémonie de clôture rendra hommage à la passion, l’émotion et l’esprit d'universalité indissociables de cette 23e Coupe du Monde. Cette édition, la première à réunir 48 équipes, a fait exploser de nombreux records et encouragé toute une génération de garçons et de filles à rêver.

« Dans l’esprit des cérémonies d’ouverture qui avaient accueilli les spectateurs du monde entier au Canada, aux États-Unis et au Mexique, la cérémonie de clôture aura pour mission de mettre un point final à cette grande aventure. Ce rendez-vous au carrefour de la musique, de la culture et du football précèdera directement la finale, au terme de laquelle un nouveau champion du monde sera couronné », a rappelé Heimo Schirgi, directeur des Opérations de la Coupe du Monde 2026.