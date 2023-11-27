Les listes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ confirmées : 1 248 rêves, 48 équipes et un plateau de joueurs véritablement mondial

Selon les listes finales des équipes transmises à la FIFA, un nombre record de 1 248 joueurs participeront à l’épreuve suprême

Entre stars mondiales et nouveaux venus, les effectifs reflètent une diversité sans précédent et une représentation internationale

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Guillermo Ochoa s’apprêtent à fêter une sixième campagne historique en Coupe du Monde de la FIFA™

La FIFA a publié les listes finales des équipes participant à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, une des étapes les plus attendues sur la longue route menant au coup d’envoi de la compétition, qui sera donné dans neuf jours seulement. Avec 48 sélections et 1 248 joueurs prêts à s’affronter pour le titre suprême au cours des 104 matches au programme au Canada, aux États-Unis et au Mexique, cette édition s’annonce historique pour le football mondial, puisqu’elle réunira un nombre sans précédent de nations, de joueurs et de supporters.

Les listes finales soulignent l’envergure de la Coupe du Monde de la FIFA™. Ainsi, 357 joueurs font leur retour après avoir été présents au moins une fois pour une autre édition, tandis que 891 s’apprêtent à vivre la compétition reine pour la première fois, deux chiffres symbolisant à la fois la continuité et le renouveau du football mondial.

Les écarts générationnels sont tout aussi frappants, puisque plus de 25 ans séparent le protagoniste le plus âgé – l’Écossais Craig Gordon (43 ans et 162 jours) – de celui le plus jeune, à savoir le Mexicain Gilberto Mora (17 ans et 240 jours). De même, 22 joueurs seront âgés de moins de 20 ans et sept autres de 40 ans ou plus au début de la compétition. Parallèlement, 22 anciens champions du monde seront présents sur la ligne de départ.

Outre le retour de stars confirmées sur la plus grande scène du football, cette édition réserve également quelques nouveautés. Le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie et l’Ouzbékistan vont ainsi participer à la Coupe du Monde pour la première fois, ce qui montre à quel point l’élargissement du plateau rend la compétition plus représentative du football mondial.

L’Ouzbékistan, justement, est emmené par Abdukodir Khusanov, pensionnaire de Manchester City et incarnation d’une nouvelle vague désireuse de tutoyer les sommets et concrétiser ses rêves. Parmi les autres – nombreux – fers de lance d’une jeune génération aussi talentueuse qu’ambitieuse figurent le Français Warren Zaïre-Emery, le Néo-Zélandais Finn Surman ou encore le Marocain Bilal El Khannouss. À l’inverse, Lionel Messi (Argentine), Cristiano Ronaldo (Portugal) et Guillermo Ochoa, l’emblématique gardien de but du Mexique, vont fêter une sixième participation. Du jamais vu dans l’histoire.

Les effectifs reflètent en tout état de cause le caractère mondial du football moderne, avec 449 clubs différents représentés, issus de 71 pays (14 de l’AFC, 6 de la CAF, 7 de la Concacaf, 8 de la CONMEBOL, 1 de l’OFC et 35 de l’UEFA). Ils mettent également en évidence des profils distincts, avec notamment des équipes comme l’Arabie saoudite et le Qatar, composées presque exclusivement de joueurs évoluant dans leur pays (25 joueurs sur 26 dans les deux cas), et d’autres qui puisent entièrement leurs forces vives dans les championnats du monde entier, à l’image du Cap-Vert, de la Côte d’Ivoire, de Curaçao, de la RD Congo, du Sénégal et de l’Uruguay.

Du côté des sélectionneurs, il convient de noter que le Portugais Carlos Queiroz, à la tête du Ghana, va participer à sa cinquième Coupe du Monde consécutive, après avoir dirigé le Portugal en 2010 et la RI Iran en 2014, 2018 et 2022. Il est seulement le deuxième technicien à accomplir cette performance, après Bora Milutinović (1986-2002).

Les listes finales des équipes incarnent ce qui rend la compétition reine véritablement unique : une célébration de l’excellence, de la diversité et de l’unité à travers le football.