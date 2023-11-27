La Coupe du Monde de la FIFA™ bat plusieurs records d’audience

Au Canada, aux États-Unis et au Mexique, ce sont plus de 54 millions de téléspectateurs qui ont suivi les débuts des trois pays hôtes à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Ce chiffre souligne la capacité de la compétition à rassembler et à captiver le public dans toute l’Amérique du Nord

Avec une audience cumulée de 27,5 millions de télespectateurs, l’entrée en lice des États-Unis, face au Paraguay, est devenu le match de football le plus regardé dans le pays.

De nombreux records d’audience nationaux et internationaux ont été battus, sur les chaînes en langue anglaise et en langue espagnole, soulignant la portée et l’engouement sans précédent générés par cette première Coupe du Monde de la FIFA organisée par trois pays

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a connu des débuts tonitruants, sur le terrain et en dehors, les matches d’ouverture disputés par les trois pays hôtes ayant battu des records d’audience un peu partout en Amérique du Nord.

Si plus d’un million de supporters ont en effet pu savourer la Coupe du Monde 2026 au stade, nombre de personnes ont également suivi les matches à la télévision depuis les pays hôtes. Ainsi, plus de 54 millions de téléspectateurs étaient présents devant leur écran pour vivre les entrées en lice du Canada, des États-Unis et du Mexique, preuve de la capacité de la compétition à rassembler et captiver le public sur l’ensemble de la région.

S'exprimant au sujet de ces chiffres records, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré : « Ce à quoi on assiste ici est véritablement historique. Le premier match des États-Unis contre le Paraguay a été le match de la Coupe du Monde de la FIFA le plus regardé de l'histoire de la télédiffusion aux États-Unis, tandis que plus de 54 millions de personnes à travers le Canada, le Mexique et les États-Unis ont suivi les premiers matchs de leurs nations respectives, pulvérisant ainsi tous les records et démontrant à quel point le football unit véritablement le monde. »

Et le Président de la FIFA de poursuivre : « Ces chiffres traduisent parfaitement ce que ce tournoi représente pour ces pays, ce continent et le monde entier. Cependant, il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais bien de millions de personnes issues des quatre coins du globe qui se rassemblent grâce au football. L'atmosphère, l'énergie et la passion que je ressens dans ces pays hôtes sont quelque chose d'incroyablement spécial. Les supporters dans des stades combles, ceux qui regardent depuis chez eux et ceux qui font la fête dans les rues font tous partie de quelque chose d'unique. »

Les États-Unis ont battu un record particulièrement significatif : la victoire du pays hôte face au Paraguay a en effet attiré en moyenne plus de 27,5 millions de téléspectateurs sur FOX et Telemundo, devenant le match de Coupe du Monde de la FIFA™ le plus regardé dans le pays. FOX a enregistré la plus grande audience de l'histoire de la télédiffusion en langue anglaise aux États-Unis pour un match de la Coupe du Monde de la FIFA™ ou de l'équipe nationale masculine des États-Unis.

Par ailleurs, jamais une rencontre de phase de groupes de Coupe du Monde masculine n’avait généré une telle audience dans l’histoire de la télévision en langue anglaise. De son côté, la chaîne Telemundo a établi un nouveau record d’audience dans l’histoire de la télévision en langue espagnole pour un match de l'équipe nationale masculine des États-Unis en Coupe du Monde. Il s’agit en outre du match de la phase de groupes le plus regardé en langue espagnole, hors rencontres impliquant le Mexique.

La victoire du Mexique face à l’Afrique du Sud lors du match d’ouverture a elle aussi donné lieu à de nouveaux records. Avec une audience moyenne de 23,4 millions de téléspectateurs, il s’agit du match de Coupe du Monde le plus regardé au Mexique au XXIe siècle. La part d’audience s’élevait à 72,1%, soit près de trois quarts des téléspectateurs dans le pays. Cette rencontre a mobilisé les foules par-delà les frontières : avec une audience moyenne d’environ 20 millions de téléspectateurs aux États-Unis, ce match retransmis sur Telemundo est en effet devenu le match d’ouverture de la Coupe du Monde diffusé en langue espagnole le plus suivi de l’histoire de la télévision aux États-Unis.

Enfin, le premier match du Canada à la Coupe du Monde 2026, face à la Bosnie-et-Herzégovine, a constitué une nouvelle preuve de l’intérêt croissant que suscite la compétition dans le pays hôte. Avec une audience moyenne de 3,1 millions de téléspectateurs sur les chaînes en langue anglaise et française, il s’agit du troisième match de Coupe du Monde le plus suivi du XXIe siècle impliquant l’équipe masculine du Canada.