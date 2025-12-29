Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : la demande de billets bat tous les records

Plus de 150 millions de billets ont été demandés dans le cadre de la procédure de sélection aléatoire

Ce chiffre représente la plus forte demande de billets jamais enregistrée pour une Coupe du Monde de la FIFA™

La phase de vente se termine le mardi 13 janvier 2026 à 11h00 ET

À mi-parcours de la procédure de sélection aléatoire, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ bat déjà des records, puisque plus de 150 millions de billets ont été demandés à ce jour par des supporters issus de plus de 200 pays.

Les chiffres de la phase en cours, qui a débuté le jeudi 11 décembre 2025, montrent que la demande associée à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 est 30 fois supérieure à l’offre – sur la base des données de carte de crédit individuelles et vérifiées transmises dans le cadre de chaque demande. Par ailleurs, la demande globale est 3,4 fois supérieure au nombre total combiné de spectateurs qui ont assisté aux 964 matches des 22 éditions de la compétition organisées depuis 1930.

« Avec plus de 150 millions de billets déjà demandés durant les 15 premiers jours de la procédure de sélection aléatoire, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ promet d’être le spectacle le plus grandiose et inclusif qui soit. Le niveau de demande pour la compétition est 30 fois plus élevé que l’offre, ce qui montre combien les citoyens de plus de 200 pays sont impatients d’assister au plus grand événement sportif du monde », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Ces chiffres illustrent à quel point le football rime avec passion partout dans le monde. En Amérique du Nord, nous allons écrire l’histoire en rassemblant les peuples du monde entier comme jamais auparavant autour d’une véritable célébration axée sur l’unité et ce que le football a de meilleur à offrir. »

La compétition phare du football mondial se déroulera du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes du Canada, des États-Unis et du Mexique. Elle réunira 48 équipes qui disputeront 104 matches.

La procédure de sélection aléatoire reste ouverte jusqu’au mardi 13 janvier 2026 à 11h00 ET (17h00 CET). Pour rappel, le moment choisi par une personne pour effectuer sa demande de billets n’a aucune incidence sur ses chances d’être tirée au sort. Pour en savoir plus sur la procédure de tirage au sort et faire une demande de billets, rendez-vous sur FIFA.com/tickets. À l’issue de la phase actuelle, un tirage au sort sera organisé afin que tous les supporters soient sur un même pied d’égalité. Celles et ceux pour qui cela n’aura pas été le cas pourront retenter leur chance lors des prochaines phases de vente, au cours desquelles des billets supplémentaires seront mis à disposition.

Les prix des billets restent identiques durant toute la phase de vente. Il est nécessaire de se connecter à son compte en utilisant son identifiant FIFA pour s’inscrire à la procédure de sélection aléatoire, même en cas de participation aux précédentes phases de vente. En l’absence d’identifiant FIFA, il faut en créer un sur FIFA.com/tickets, le canal officiel et recommandé pour la Coupe du Monde 2026.

Le mardi 16 décembre 2025, la FIFA a confirmé que les supporters des équipes nationales qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ auront accès à une catégorie de billets spécifique, conçue pour que leur périple en Amérique du Nord aux côtés de leur sélection soit plus abordable. Ces billets « Tribune Basique pour les supporters » seront vendus au tarif fixe de USD 60 pour chacune des 104 rencontres de la compétition, y compris la finale.

Les personnes répondant aux critères fixés par les différentes associations membres participantes auront également la possibilité de commander des billetspour les supporters sur FIFA.com/tickets. Chaque association membre participante établit ses propres règles pour l’obtention du statut de supporter et sa propre procédure d’accès aux billets.

Lessupporters souhaitant pouvoir acheter immédiatement des billets pour des matches spécifiques et profiter d’une expérience haut de gamme peuvent acquérir des formules hospitalité avec billets de match sur FIFA.com/hospitality via On Location, le partenaire hospitalité officiel de la Coupe du Monde 2026.

Enoutre, les supporters peuvent se laisser tenter par des formulestout compris proposées par Qatar Airways, qui comprennent des billets de match, le transport, l’hébergement et les vols.