Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : une nouvelle catégorie de billets créée pour les supporters des équipes qualifiées

Des billets « Tribune Basique pour les supporters » seront disponibles au prix de USD 60 pour les 104 matches

Cette catégorie a été mise en place afin d’aider les supporters à suivre leur équipe tout au long de la compétition

20 millions de demandes de billets ont déjà été reçues dans le cadre de la procédure de sélection aléatoire en cours

Alors que 20 millions de demandes de billets ont déjà été effectuées dans le cadre de l’actuelle phase de vente, la FIFA a confirmé que les supporters des équipes nationales qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ auront accès à une catégorie de billets spécifique, conçue pour rendre leur périple en Amérique du Nord plus abordable. Ces billets « Tribune Basique pour les supporters » seront vendus au tarif fixe de USD 60 pour chacune des 104 rencontres de la compétition, y compris la finale.

Ils seront réservés aux supporters des équipes qualifiées, leur association membre participante étant chargée de gérer les demandes et de distribuer les billets. Chaque fédération définira elle-même ses critères d’éligibilité ainsi que sa procédure de demande, et sera tenue de faire en sorte que ces billets soient distribués aux supporters les plus fidèles et inconditionnels de la sélection.

En tout, 50% de l'inventaire de billets alloué à chaque fédération sera réparti entre les deux catégories les plus abordables, à savoir les billets « Tribune Économique » (40%) et « Tribune Basique » (10%). Le quota restant sera divisé entre les billets « Tribune Standard » et « Tribune Première ».

Par ailleurs, les supporters ayant fait une demande de billets par l'intermédiaire de leur association membre et dont l'équipe ne se qualifie pas pour la phase à élimination directe seront exemptés de frais de dossier au moment où seront effectués les remboursements liés aux demandes refusées.

Cette annonce intervient au cœur d'une vague d'intérêt sans précédent pour la Coupe du Monde 2026, puisque 20 millions de demandes ont déjà été effectuées durant l’actuelle phase de vente, lancée le jeudi 11 décembre 2025 L’engouement du public continue de croître après la confirmation du calendrier, des villes hôtes et des heures de coup d’envoi de l’épreuve reine, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet 2026.

La procédure de sélection aléatoire reste ouverte jusqu’au mardi 13 janvier 2026 à 11h00 ET (17h00 CET). Pour rappel, le moment choisi par une personne pour effectuer sa demande de billets n’a aucune incidence sur ses chances d’être tirée au sort. Pour en savoir plus sur la procédure de tirage au sort et faire une demande de billets, rendez-vous sur https://www.fifa.com/fr/tickets.