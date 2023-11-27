La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en chiffres : les coulisses des opérations du plus grand événement sportif de tous les temps

Cette édition hors norme a mobilisé 645 sites officiels à travers toute l’Amérique du Nord et près de 300 000 personnes accréditées au service de 1 248 joueurs et d’une affluence cumulée de plus de 6,8 millions de spectateurs dans les stades

Pendant 39 jours, plus de 43 000 volontaires, 73 700 agents de sécurité accrédités et 2 500 employés de la FIFA ont participé à l’organisation de 104 matches

Des 675 000 hot dogs vendus dans les stades aux 11 337 déplacements des équipes, en passant par les 300 000 mètres carrés de gazon sur mesure pour les stades et les sites d’entraînement, cette Coupe du Monde a représenté un défi logistique, opérationnel et humain sans précédent

Entre l’action sur le terrain, ses affluences inédites et les actions de grande classe, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a subjugué la planète entière pendant un peu plus d'un mois. Mais ce que le public ignore, c’est que derrière chaque but, chaque célébration et chaque match se cachait toute une organisation, d’une ampleur jamais vue dans le monde du sport.

Trente-neuf jours durant, la Coupe du Monde 2026 a voyagé dans trois pays, 16 villes hôtes, 48 camps de base des équipes et 645 sites officiels. Près de 300 000 personnes accréditées ont participé aux opérations liées à la compétition, pendant que 1 248 joueurs s’affrontaient devant une audience cumulée dans les stades de plus de 6,8 millions de supporters. Le public a ainsi pu profiter d’une magnifique fête du football... qui n’aurait cependant pas pu avoir lieu sans l’une des mobilisations logistiques et opérationnelles les plus impressionnantes de l’histoire de l’humanité.

Entre les déplacements des équipes, le transport du matériel, la préparation des terrains, les opérations liées aux supporters, la sécurité, l’accréditation, le transport, les services aux médias et aux diffuseurs... tous les aspects de la compétition ont dû être envisagés à une échelle inédite pour Coupe du Monde de la FIFA™.

En coulisses, plus de 43 000 volontaires, 73 700 agents de sécurité accrédités et employés de la FIFA issus de 104 nationalités différentes ont contribué de manière décisive au bon déroulement des 104 matches au programme. À elles seules, les opérations de sécurité représentent plus d’un million de permanences. Parallèlement, plus de cinq millions d’accréditations ont été scannées sur les différents sites de la compétition.

Les retombées médiatiques et technologiques de cette édition ont largement dépassé les attentes. Des milliers de personnes se sont pressées au Centre international de diffusion, véritable quartier général des médias, afin de contribuer à la diffusion de chaque affiche de la Coupe du Monde 2026. Tout au long de la compétition, les équipes de production se sont appuyés sur 5 000 caméras, ont produit plus de 24 000 reportages et ont permis aux spectateurs du monde entier de ne rien manquer de l’action.

Dans un autre registre, près de 675 000 hot dogs ont été vendus dans les stades – de quoi couvrir 135 kilomètres en les disposant bout à bout, ce qui représente 1 350 terrains de football. Les supporters ont consommé plus de 4,6 millions de boissons sans alcool et d’eau en bouteille, auxquelles il faut ajouter 5,5 millions de bières.

Mais l’engouement des supporters a largement dépassé les portes des stades. Les FIFA Fan Festivals™ ont accueilli plus de neuf millions de visiteurs dans toute l’Amérique du Nord. Le programme de communication « Know Before You Go » de la FIFA a, quant à lui, envoyé plus de 2 300 messages WhatsApp et 7,7 millions de courriels afin de permettre aux spectateurs de vivre la meilleure expérience possible.