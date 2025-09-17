Le programme de répartition des bénéfices aux clubs de la FIFA va rétribuer un nombre record de clubs

Le programme bénéficiera directement à l’ensemble des clubs qui mettent des joueurs à disposition dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Un total inédit de USD 355 millions va être consacré au football de clubs, ce qui représente une augmentation de 70% par rapport à l’édition précédente

Le programme de répartition des bénéfices aux clubs fait partie du protocole d’accord renouvelé entre la FIFA et l’Association européenne des clubs

Un nombre record de clubs va bénéficier des retombées de la Coupe du Monde de la FIFA™ grâce à une refonte du programme de répartition des bénéfices aux clubs de la FIFA en vue de l’édition 2026 de la compétition phare du football mondial.

Dans le cadre du protocole d’accord renouvelé entre la FIFA et l’Association européenne des clubs (ECA) en mars 2023, tous les clubs dont des joueurs sont concernés par la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ se partageront une enveloppe totale de USD 355 millions.

Pour la première fois depuis sa création, les principes de redistribution du programme de répartition des bénéfices aux clubs ont été ajustés : ainsi, l’ensemble des clubs qui mettent des joueurs à disposition pour les qualifications ou la phase finale de la Coupe du Monde 2026 pourront percevoir une partie de ce fonds de solidarité. En vertu de cette nouvelle approche, tout club qui met un joueur à disposition pour un match qualificatif de l’épreuve sera rétribué directement, que ledit joueur dispute ou non la phase finale. Cette solidarité accrue constitue un pas supplémentaire vers une redistribution plus juste et plus inclusive pour l’écosystème mondial du football de clubs.

« Pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le programme de répartition des bénéfices aux clubs atteint un niveau inédit. La contribution de nombreux clubs et joueurs du monde entier aux compétitions préliminaire et finale va désormais être véritablement reconnue à sa juste valeur », a indiqué le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Au total, USD 355 millions, un record, vont être versés aux clubs pour la mise à disposition de leurs joueurs. Nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer sur notre collaboration avec l’ECA et les clubs des quatre coins du monde et nous avons hâte d’être à l’année prochaine pour célébrer une Coupe du Monde de la FIFA aussi inédite qu’inclusive. »

« L’ECA est très heureuse d’avoir collaboré avec la FIFA à l’élaboration des principes de ce nouveau programme de répartition des bénéfices aux clubs. Un plus grand nombre de clubs à travers le monde vont pouvoir être récompensés pour la mise à disposition de leurs joueurs, ce qui illustre combien le protocole d’accord entre l’ECA et la FIFA favorise la croissance continue du football de clubs international », a déclaré le président de l’ECA, Nasser Al-Khelaïfi.

« Les clubs jouent un rôle fondamental dans le succès des équipes nationales. Par cette initiative, nous veillons à ce que chaque élément qui contribue à ce succès soit reconnu comme il se doit, des premières étapes de formation à la mise à disposition des joueurs pour les matches. Nous sommes impatients de continuer à travailler main dans la main avec la FIFA ainsi que la communauté du football mondial afin de continuer à soutenir l’avancée du football international. »

De plus amples détails concernant le modèle de distribution seront communiqués ultérieurement, de même que la procédure à suivre par les clubs afin de percevoir leur dotation.