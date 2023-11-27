Clarifications concernant la proposition relative à FIFA Forward Enterprise (FFE)

La FIFA prend acte des réactions et préoccupations exprimées publiquement et les respecte

La FIFA réaffirme son engagement en faveur d’une consultation ouverte et démocratique

Des informations erronées diffusées dans les médias ont perturbé le processus de consultation prévu

Nous avons pris connaissance des retours formulés par les différentes confédérations concernant la proposition de création de FIFA Forward Enterprise (FFE) et souhaitons répondre aux questions qui ont émergé depuis les premières informations publiées dans les médias mardi.

Nous respectons les réactions et les préoccupations exprimées publiquement et réaffirmons notre engagement en faveur d'une consultation ouverte et démocratique.

⁠Notre processus de consultation prévu a été perturbé par des informations erronées dans les médias. Nous poursuivrons ce processus de consultation afin de garantir que chaque association membre puisse exprimer son vote sur la base de faits.

La création de FFE a été proposée dans le seul but de garantir que toutes les associations membres de la FIFA aient la possibilité de prendre une part significative à l’exploitation des opportunités commerciales du football dans leurs pays respectifs, sans que cela ne se fasse au détriment ni de l’esprit ni de la gouvernance de la FIFA ou du football lui-même.

Personne ne vend le football. La FIFA n’envisagerait jamais une telle possibilité.

Chacun est libre d’exprimer son opposition et de demander des éclaircissements supplémentaires, mais aucune entité peut prétendre représenter à elle seule les 211 associations membres à travers le monde. Chaque association membre doit avoir la possibilité d’examiner la proposition et de contribuer à façonner son propre avenir. Tels sont les principes démocratiques de la FIFA.

Conformément à la proposition :

FFE regrouperait les activités commerciales de la FIFA ainsi que les opérations liées à l’organisation des compétitions au sein d’une filiale que la FIFA détiendrait et contrôlerait de manière permanente.

⁠La valeur commerciale créée serait partagée entre les 211 associations membres, permettant à chacune d’elles de réaliser des investissements significatifs en faveur du football dans leurs pays respectifs.

⁠Conformément à la proposition, chaque association membre recevrait 20 millions de dollars de financement au titre du programme de développement Forward de la FIFA au cours des quatre prochaines années (2027-2030), indépendamment de sa position individuelle à l’égard de la proposition.

⁠Ce financement accru proviendrait des recettes supplémentaires générées par FFE grâce à une gestion plus efficace des activités commerciales de la FIFA, au bénéfice de l’ensemble des associations membres.

Le programme FIFA Fast Forward constituerait un financement exceptionnel destiné au développement d’un montant supplémentaire de 20 millions de dollars par association membre. La participation serait entièrement volontaire pour toutes les associations membres si la proposition relative à FFE était adoptée. Ce programme serait financé par des investissements extérieurs, sans transfert de contrôle ni modification de la structure de gouvernance de la FIFA.

⁠Sans le soutien de la majorité des associations membres, les activités commerciales de la FIFA resteraient inchangées. FFE ne serait pas créée.

Ces éléments constituent le point de départ du processus de consultation et sont ouverts à la discussion dans le cadre de celui-ci. Ils peuvent être approuvés, rejetés ou modifiés dans leur ensemble ou individuellement.