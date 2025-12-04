Les chefs de gouvernement des pays hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ présents à Washington pour le tirage au sort final

Le Président des États-Unis, Donald J. Trump, son homologue mexicaine, Claudia Sheinbaum, et le Premier ministre canadien, Mark Carney, ont confirmé leur présence

Le tirage au sort final aura lieu le 5 décembre au John F. Kennedy Center for the Performing Arts

Les équipes qualifiées découvriront leurs adversaires pour cette édition de l’épreuve

Les chefs de gouvernement des trois pays hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ – Canada, États-Unis et Mexique – seront présents à Washington ce vendredi 5 décembre à l’occasion du tirage au sort final, qui aura lieu au John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, la Présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, et le Président des États-Unis, Donald J. Trump, ont confirmé leur participation à cet événement historique, au cours duquel le monde entier découvrira la composition des 12 groupes de quatre de la toute première édition de la compétition reine à rassembler 48 équipes.

Du 11 juin au 19 juillet 2026, les trois dirigeants accueilleront des millions de supporters dans les 16 villes hôtes de l’épreuve.

Le Mexique, qui accueille la compétition pour la troisième fois, un record, lancera les festivités avec le match d’ouverture, programmé le jeudi 11 juin 2026 au stade de Mexico. Douze autres rencontres suivront sur le sol mexicain. Hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2015, le Canada n’avait encore jamais organisé l’épreuve masculine. Il accueillera lui aussi 13 rencontres, dont l’entrée en lice de son équipe nationale le vendredi 12 juin 2026 au stade de Toronto. Enfin, 32 ans après avoir organisé la Coupe du Monde de la FIFA 1994™, les États-Unis accueilleront 78 rencontres l’an prochain, notamment le premier match de sa sélection, le vendredi 12 juin 2026 au stade de Los Angeles, et la finale, le dimanche 19 juillet 2026 à New York – New Jersey.