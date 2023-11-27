Le Canada accueillera le monde entier avec une cérémonie d’ouverture prestigieuse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026™

La cérémonie d’ouverture à Toronto aura lieu le vendredi 12 juin, 90 minutes avant le coup d’envoi

Des artistes de renommée mondiale, dont Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream et William Prince, se produiront dans le cadre du spectacle

Une réinterprétation du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA, inspirée de la mosaïque, reflétera la diversité et l’esprit communautaire du Canada

Le vendredi 12 juin, à 13 h 30 heure locale, le Canada sera sous les feux de la rampe alors qu’il accueillera la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, invitant le monde entier à une célébration vibrante inspirée de ses communautés, de sa riche diversité et du pouvoir unificateur du soccer.

Des vedettes mondiales de la musique contribueront à donner vie à cette histoire, avec notamment Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream et William Prince parmi les artistes qui se produiront. Grâce à une musique reflétant l’énergie et la diversité du tournoi, le spectacle reliera les partisans de Toronto aux célébrations qui se dérouleront à travers le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Produite en partenariat créatif avec Balich Wonder Studio, la cérémonie au Stade de Toronto s’inscrit dans la vision commune des cérémonies d’ouverture du tournoi à travers le Canada, le Mexique et les États-Unis, chacune reliée par un même battement de cœur tout en reflétant l’identité de son pays hôte. Au Canada, cette histoire prend vie grâce à une réinterprétation du trophée de la Coupe du monde de la FIFA sous la forme d’une mosaïque, symbolisant les peuples, les cultures et les communautés qui définissent le pays.

« La cérémonie d’ouverture à Toronto sera un puissant reflet de l’identité du Canada et de l’énergie qui entoure la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. « À travers la musique, la culture et des performances inoubliables, nous accueillerons le monde avec une célébration typiquement canadienne, tout en étant connectés à une histoire plus large qui se déroule au Mexique et aux États-Unis. Ce sera un moment de fierté, d’unité et d’anticipation alors que le Canada prendra sa place sur la plus grande scène du soccer. »

La cérémonie débutera par un voyage à travers le Canada, tandis que le compte à rebours se déroulera à travers des moments qui reflètent le pays d’un océan à l’autre. Un sentiment d’accueil s’installera, porté par la population et son enthousiasme partagé, invitant le monde entier à prendre part à ce moment historique.

Les partisans présents au stade auront un rôle actif à jouer dans le spectacle et devront prévoir d’arriver tôt, car chaque cérémonie d’ouverture débutera 90 minutes avant le coup d’envoi. Les portes ouvriront quatre heures avant le début du match, offrant une gamme complète d’expériences, notamment des activités exclusives, des récompenses et des divertissements d’avant-match.

Le Canada affrontera la Bosnie-Herzégovine lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2026™, marquant ainsi le premier match de la Coupe du monde de la FIFA™ disputé par l’équipe nationale masculine canadienne sur son propre sol et un moment historique pour le soccer au Canada.