Bank of America et la FIFA s’associent à Vet Tix afin de distribuer des milliers de billets gratuits pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aux militaires, anciens combattants et membres des équipes de premiers secours aux États-Unis

Banque partenaire officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Bank of America s’est engagée à verser USD 2 millions pour permettre d’offrir des billets aux anciens combattants, militaires en service et membres des équipes de premiers secours aux États-Unis, ainsi qu’à leurs familles

Des billets pour des rencontres prévues dans les 11 villes hôtes états-uniennes seront disponibles pendant toute la durée de la compétition sur la plateforme Vet Tix

Bank of America et Vet Tix pourra allouer un total de USD 2,25 millions à l’achat de billets destinés aux membres de la communauté militaire états-unienne, à l’occasion du 250e anniversaire de l’indépendance du pays.

Bank of America et la Veteran Tickets Foundation (ci-après : « Vet Tix ») se sont engagés à distribuer 4 547 billets – dans différentes catégories, y compris pour les demi-finales et la finale – pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aux anciens combattants, militaires en service et membres des équipes de premiers secours aux États-Unis, ainsi qu’à leurs familles. La compétition, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique, réunira 48 équipes nationales appelées à disputer un total de 104 rencontres, dont 78 sur le sol états-unien. La première d’entre elles aura lieu le vendredi 12 juin prochain à Los Angeles, tandis que la finale se tiendra le dimanche 19 juillet 2026 à New York – New Jersey.

« À la FIFA, nous sommes convaincus que le football n’est pas qu’un sport – c’est une puissante force positive », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Alors que les États-Unis célèbrent le 250e anniversaire de leur indépendance à l’occasion de cette édition historique, nous sommes fiers de collaborer avec Bank of America, banque partenaire officielle de la compétition, et Vet Tix pour permettre aux anciens combattants et aux familles de militaires du pays tout entier d’assister au plus grand événement sportif de tous les temps. »

Dans le cadre de cette initiative, Bank of America, Vet Tix et la FIFA contribuent à hauteur de USD 2,25 millions en vue de distribuer des billets pour les matches programmés dans les 11 villes hôtes états-uniennes. Des billets seront distribués pour chaque tour de la Coupe du Monde 2026, de la phase de groupes à la finale. Par ailleurs, dans le cadre du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, 250 billets seront réservés pour divers matches de l’équipe nationale.

Les billets pour toutes les rencontres se déroulant aux États-Unis seront disponibles sur Vet Tix dans le courant de la semaine.

Cette initiative prolonge la fructueuse collaboration nouée par la FIFA avec Vet Tix lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. À cette occasion, plus de 53 000 billets avaient été distribués à des militaires en service et d’anciens combattants, ainsi qu’à leurs familles, à travers le territoire états-unien.

« Nous voulions que nos militaires, les membres de nos équipes de premiers secours et leurs familles puissent célébrer le plus grand événement sportif au monde à l’occasion du 250e anniversaire de notre indépendance. Nous sommes fiers de collaborer avec Vet Tix pour offrir cette opportunité incroyable aux personnes qui se sacrifient pour notre pays », a déclaré Larry Di Rita, responsable des affaires publiques chez Bank of America et président de l’organisation pour la région de Washington D.C. « La Coupe du Monde s’annonce comme le plus grand événement sportif de l’histoire, et la ville de Washington se réjouit d’accueillir une Fan Zone dans ce contexte. »

Depuis 2008, Vet Tix a distribué plus de 30,2 millions de billets gratuits aux membres de la communauté militaire états-unienne, permettant ainsi à d’anciens combattants et militaires en service d’assister à des événements sportifs, concerts et spectacles dans tout le pays.

« C’est pour nous un immense honneur de collaborer avec Bank of America et la FIFA pour que les anciens combattants, militaires et membres des équipes de premiers secours puissent profiter du spectacle de la Coupe du Monde », a déclaré Michael A. Focareto III, fondateur et directeur général de Vet Tix, lui-même ancien combattant de l’US Navy.

« Pour les militaires et leurs familles – que nous avons l’honneur de servir –, il ne s’agit pas d’assister à un simple événement sportif, mais bien de connaître l’effervescence et l’ambiance festive uniques de la Coupe du Monde dans nos onze villes hôtes. C’est l’occasion de rendre hommage à celles et ceux qui continuent de servir notre pays et nos villes au quotidien en les aidant à créer des souvenirs inoubliables en famille. »