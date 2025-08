Un nouveau règlement sur le système des transferts validé à Auckland/Tāmaki Makaurau

La validation du Règlement de la Chambre de Compensation de la FIFA constitue une étape importante pour la réforme du système des transferts

Plusieurs amendements au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs ont été adoptés

Le Conseil de la FIFA a tenu sa première séance en Océanie en marge du tirage au sort final de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™

Lors de la séance organisée à Auckland/Tāmaki Makaurau, en Aotearoa/Nouvelle-Zélande, le Conseil de la FIFA a approuvé le Règlement de la Chambre de Compensation de la FIFA. Cette décision représente une étape cruciale pour la protection de la transparence et de la responsabilité du système des transferts mondial. Ce règlement s’inscrit dans le cadre d'une profonde réforme du système des transferts et fait suite à un processus de consultation exhaustif lancé par la Commission des Acteurs du Football en 2017.

Le règlement entrera en vigueur le 16 novembre 2022. Il définit plusieurs normes en vertu desquelles la Chambre de Compensation de la FIFA pourra centraliser, traiter et automatiser les paiements entre clubs. Dans un premier temps, son action se limitera à la rétribution de la formation (indemnité de formation et contribution de solidarité), mais sa mission consistera également à promouvoir la transparence financière et l’intégrité au sein du système des transferts internationaux. Selon les premières estimations, la Chambre de Compensation de la FIFA devrait distribuer chaque année près d’USD 400 millions aux clubs formateurs, ce qui représente environ cinq fois les montants actuels.

Le Président de la FIFA Gianni Infantino lors de la Conférence de Presse du Conseil de la FIFA n° 20 08:30

"Ce règlement est un message clair adressé aux acteurs de la réforme des transferts internationaux : la FIFA s’engage à protéger l'intégrité du football et à garantir le bon fonctionnement de la pyramide du football dans un esprit de solidarité et de transparence", a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. "Le football doit mettre en place un système des transferts responsable et encourager une juste redistribution à tous les niveaux."

En ce qui concerne les transferts des joueurs mineurs, le Conseil de la FIFA a validé un premier cadre réglementaire portant sur les périodes d'essai. Celui-ci comprend notamment des règles qui couvrent les soins médicaux, l’âge minimal et des mesures pratiques d’accès à un conseil juridique. Il plaide également pour l’adoption de règlements plus contraignants pour les académies privées, afin d’améliorer la protection des mineurs. L’exception au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs concernant les situations humanitaires particulières a également fait l’objet d'une révision, afin de mieux s'adapter à la réalité.

Le Conseil de la FIFA, qui s’est déroulé pour la première fois sur le territoire de la Confédération Océanienne de Football, s’est également penché sur plusieurs présentations détaillées au sujet de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™. Le Président Infantino en a profité pour exprimer le souhait que le marché estime plus justement la valeur des droits de diffusion de la compétition, à l’avenir. Enfin, le Conseil de la FIFA a reçu un point d'information sur la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. À ce sujet, le Président de la FIFA a rappelé que tout le monde serait le bienvenu pour participer au plus grand spectacle sur terre. La décision a, par ailleurs, été prise de présenter quatre questions lors de la prochaine séance du Conseil de la FIFA : le choix du pays hôte de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2023™, l’étude des amendements au Code Disciplinaire de la FIFA et au Code d’Éthique de la FIFA, et l’adoption du Règlement sur les Agents de la FIFA.