Ce 27 juin 2019, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la Fédération Pakistanaise de Football (PFF), conformément à l’art. art. 14, al. 1a et à l’art. 8, al. 2 des Statuts de la FIFA .

Cette décision fait suite à la visite d’une délégation commune de la FIFA et de la Confédération Asiatique de Football (AFC), qui a conclu que seules des élections libres, justes et transparentes d’un comité exécutif de la PFF pourraient rassembler les parties prenantes du football pakistanais et poser les bases pour une reprise du développement du football dans le pays, lequel est à l’arrêt depuis 2015.