Point sur la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2020 et les compétitions féminines de jeunes

Au vu de la pandémie de Covid-19 et des répercussions qu’elle continue d’avoir sur le football, le Bureau du Conseil de la FIFA a pris une série de décisions en relation avec les compétitions de la FIFA, dont la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2020 et les compétitions féminines de jeunes initialement prévues en 2020.

Dans le sillage des discussions et des recommandations approuvées lors de la dernière réunion du groupe de travail FIFA/confédérations sur le Covid-19, et en consultation avec les différentes parties prenantes - au premier rang desquelles les pays hôtes - afin d’envisager toutes les options possibles, le Bureau du Conseil a pris les décisions suivantes :

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2020

En accord avec son Protocole relatif aux matches internationaux, la FIFA et le pays hôte fourniront les garanties sanitaires nécessaires à la santé et à la sécurité de tous les participants.

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2020 et Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2020

Depuis sa précédente décision prise plus tôt cette année quant à la reprogrammation début 2021 des deux compétitions, la FIFA a mené des consultations avec toutes les parties prenantes - dont les pays hôtes, les associations membres participantes et les confédérations - afin de suivre au plus près la situation sanitaire et notamment les incidences sur le bien-être et la sécurité des jeunes joueuses et des autres participants.