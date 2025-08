Les mesures relatives au Covid-19 en tête de l’ordre du jour du Conseil à la veille du premier Congrès de la FIFA en ligne

Plus spécifiquement, l’organe directeur de la FIFA a, comme il en est d’usage, ratifié les décisions prises par le Bureau du Conseil de la FIFA depuis la dernière séance du Conseil, tenue le 25 juin dernier.

. la ratification de l’approbation du règlement régissant le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 , qui établit les conditions permettant de bénéficier du soutien financier de la FIFA, qui atteint désormais un montant total de USD 1,5 milliard ; et

· la ratification d’importantes modifications aux calendriers internationaux des matches pour le football masculin et féminin .

En outre, le Conseil a approuvé le Règlement de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Russie 2021™ et la mise à jour du Règlement de l’organisation de l’arbitrage au sein des associations membres de la FIFA.

Le Président Infantino a également fait le point sur les sommets virtuels tenus en juillet et août avec les présidents des associations membres, qui ont permis à toutes les associations membres de dialoguer directement avec le Président de la FIFA. Ces sommets ont donné lieu à des échanges sur les conséquences du Covid-19 sur le football et sur les réponses à apporter aux défis qui en découlent, ainsi qu’à des discussions ouvertes sur de nombreux sujets tels que les compétitions de jeunes, le calendrier international des matches et le développement du football féminin.