Le Conseil de la FIFA vote la refonte de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Le Conseil de la FIFA a approuvé l’introduction d’une nouvelle compétition phare pour les clubs : une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA remaniée à 24 équipes, dont l’édition pilote aura lieu en juin et juillet 2021. La décision a été prise aujourd’hui, à l’occasion de la neuvième séance de l’organe stratégique et décisionnel de la FIFA à Miami (États-Unis) . La proposition a reçu 25 votes pour et sept votes contre.

Les autres modalités – telles que le calendrier des matches et la répartition des places pour chaque confédération – feront l’objet de nouvelles discussions et une décision sera prise ultérieurement à leur sujet.

La décision d’opérer une refonte de la Coupe du Monde des Clubs fait suite à un processus de consultation exhaustif, qui a commencé en 2016 et a impliqué le Conseil, la Commission des Acteurs du Football et la Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA ainsi que les associations membres (dans le cadre des Sommets exécutifs du football de la FIFA), mais aussi à des discussions bilatérales avec les parties prenantes du football professionnel.

Ces consultations ont notamment conduit à la création par la FIFA et les six confédérations d’un groupe de travail dédié. Celui-ci s’est réuni à quatre reprises entre novembre 2018 et février 2019, puis a fourni un rapport détaillé au Conseil avant sa séance à Miami afin de lui exposer les principaux éléments techniques et sportifs à prendre en compte pour l’organisation d’une nouvelle Coupe du Monde des Clubs. Le sujet a également été au centre d’échanges constructifs entre la FIFA et l’UEFA, et le dialogue se poursuivra au cours des prochains mois.