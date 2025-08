Le Conseil de la FIFA prépare le Congrès et prend des décisions clés pour l’avenir de la Coupe du Monde de la FIFA™

Le Conseil de la FIFA s’est réuni ce mardi 9 mai à Manama (Bahreïn) afin de discuter d’un certain nombre de sujets d’importance, dont certains seront soumis au vote lors du 67ème Congrès de la FIFA ce jeudi 11 mai.

L’organe stratégique de l’organisation a notamment pris plusieurs décisions relatives à l’avenir des compétitions de la FIFA et en particulier de la Coupe du Monde de la FIFA™ :

Le Conseil de la FIFA a approuvé une liste de critères établis par l’administration de la FIFA dans le cadre du processus de sélection du ou des pays hôte(s) de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, comprenant un aperçu des éléments devant figurer dans le dossier des associations membres candidates ainsi que les exigences en termes d’organisation. Ces dernières concernent des domaines tels que les stades et les infrastructures, la gestion durable, les droits de l’homme et la protection environnementale. Elles traitent également des documents de soutien gouvernemental à obtenir, du modèle organisationnel à adopter et des provisions pour la mise en place d’un fonds d’héritage. Une version complète des critères de candidature sera envoyée aux associations membres souhaitant déposer leur candidature. **