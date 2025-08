Le Conseil de la FIFA prend des décisions clés pour l’avenir du développement du football

Création d’un groupe de travail chargé de soutenir le processus de consultation relatif à la refonte de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et à la création d’une Ligue des Nations mondiale

Augmentation de la dotation pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™

Adoption du nouveau Règlement du programme Forward de la FIFA pour le cycle 2019-2022, avec plus d’investissements et des mesures d’audit et de rapport plus strictes

Réunis à Kigali (Rwanda) à l’occasion de la séance n°8 du Conseil de la FIFA, les membres de l’organe stratégique et décisionnaire de l’instance dirigeante du football mondial ont abordé un certain nombre de sujets clés relatifs à l’avenir de certaines compétitions de la FIFA.

Dans l’optique de poursuivre et de renforcer le processus de consultation concernant la potentielle introduction d’une Coupe du Monde des Clubs remodelée et d’une Ligue des Nations mondiale, le Conseil de la FIFA a décidé de mettre en place un groupe de travail qui sera chargé d’étudier ces questions.

Opérant sous la direction du Bureau du Conseil – qui se compose du Président de la FIFA et des présidents de chaque confédération –, le groupe de travail devra soumettre ses propositions au Conseil lors de sa prochaine séance, prévue les 14 et 15 mars 2019 à Miami.

L’ordre du jour de cette séance n°8 prévoyait entre autres des décisions concrètes en lien avec les compétitions de la FIFA de ces prochaines années –, notamment l’approbation de la dotation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ – ainsi que la ratification du Règlement du programme Forward de la FIFA pour le cycle 2019-2022.

Synthèse des décisions prises :

Compétitions

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™

Le Conseil de la FIFA a approuvé le montant de la contribution financière totale – USD 50 millions, soit plus de trois fois le montant alloué pour l’édition 2015 (USD 15 millions) – qui sera distribuée aux vingt-quatre équipes qui disputeront la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™

Cette contribution se décompose comme suit :

- Dotation – USD 30 millions ; un montant deux fois supérieur à celui de la dernière édition ;

- Participation aux frais de préparation des équipes qualifiées (organisation de matches amicaux, etc.) – USD 11,52 millions ;

- Introduction d’un programme de répartition des bénéfices pour rétribuer les clubs mettant à disposition leurs joueuses en vue de la compétition – USD 8,48 millions.

Désignation des pays hôtes de prochaines compétitions de la FIFA

Le Conseil de la FIFA a désigné le Paraguay en tant qu’hôte de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2019 et la Lituanie en tant qu’hôte de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2020.

Calendrier international des matches

À la suite d’un processus de consultation mené par l’administration de la FIFA et les commissions pertinentes, le Conseil de la FIFA a :

- approuvé la requête de la CONMEBOL visant à décaler l’organisation de la Copa América des années impaires aux années paires, et ce à compter de l’édition 2020 qui se tiendra du 12 juin au 12 juillet 2020. En outre, le tournoi sera désormais organisé tous les quatre ans à des fins d’harmonisation avec l’EURO de l’UEFA ;

- approuvé la requête de la CAF visant à organiser la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en juin/juillet plutôt qu’en janvier/février.

- approuvé le calendrier international des matches pour le football féminin, qui est désormais basé sur un cycle quadriennal (2020-2023). Le calendrier comprend six fenêtres internationales par an ainsi qu’une description détaillée des différents types de fenêtres et des conditions qui s’appliquent à chacune d’entre elles. Le calendrier complet sera publié sur FIFA.com dans les prochains jours..

Développement du football

Forward 2.0

À la suite d’un processus de consultation approfondi qui a été finalisé en septembre lors de la dernière séance de la Commission de Développement de la FIFA, le nouveau Règlement du programme Forward de la FIFA a été présenté au Conseil. L’organe décisionnaire de l’organisation a ratifié les amendements au règlement, qui régira le soutien accordé par la FIFA en faveur de ses 211 associations membres, des confédérations et des associations régionales/territoriales au cours du cycle 2019-2022.

- Le montant des fonds de développement qui seront octroyés à chaque association membre satisfaisant aux exigences du règlement s’élève à USD 6 millions – soit une augmentation de USD 1 million par rapport au cycle précédent. Ce total se décompose comme suit :

jusqu’à USD 1 million par an pour les coûts opérationnels, USD 500 000 étant soumis à la réalisation de dix activités spécifiques – organisation de compétitions féminines, masculines et de jeunes, existence d’équipes nationales féminines et masculines actives, mise en œuvre de programmes d’arbitrage (hommes et femmes), etc.

jusqu’à USD 2 millions sur l’ensemble du cycle quadriennal pour des projets spécifiques basés sur le contrat d’objectifs, avec une attention particulière portée aux projets d’infrastructures footballistiques.

- Chacune des six confédérations pourra obtenir une contribution annuelle de USD 12 millions pour soutenir ses activités et projets footballistiques ;

- Chaque association régionale/territoriale pourra recevoir USD 1 million par an pour l’organisation de tournois féminins, masculins et de jeunes ;

- Le nouveau règlement Forward prévoit également un renforcement des contrôles liés à l’octroi de ces fonds, avec notamment des mesures d’audit et de rapport encore plus strictes. À titre d’exemple, chaque association membre ou confédération devra recourir aux services d’un auditeur statutaire et sera soumis à une analyse centrale réalisée par une société d’audit indépendante de réputation internationale ;

- Les bénéficiaires devront s’assurer que les principes de lutte contre la discrimination, de diversité, d’accessibilité, d’inclusion et de droits de l’homme sont protégés et promus. Ils devront en outre veiller à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les enfants et les mineurs contre de potentiels abus.

Le nouveau Règlement du programme Forward de la FIFA sera publié sur FIFA.com à la fin du mois d’octobre.

Programme Football for Schools

Après avoir été informé des derniers résultats financiers, qui montrent que la FIFA a contracté plus de USD 6,2 milliards de revenus – soit 110% du montant prévisionnel établi pour l’intégralité du cycle 2015-2018 –, le Conseil de la FIFA a décidé d’allouer une partie de cet excédent budgétaire au nouveau programme Football for Schools.

USD 100 millions serviront ainsi à la mise en œuvre du programme jusqu’en 2022. À travers cette initiative, la FIFA distribuera neuf millions de ballons de football à des écoles situées sur les territoires de ses 211 associations membres et créera une plateforme en ligne visant à aider les enseignants à intégrer le football à leurs programmes éducatifs.

Gouvernance du football

Réforme du système des transferts

Les membres du Conseil de la FIFA ont ratifié la série de réformes au système des transferts récemment approuvée par la Commission des Acteurs du Football. Le document présente les principes fondamentaux de ce qui pourrait devenir un règlement concret élaboré par le groupe de travail sur le système des transferts en coopération avec des représentants de clubs (ECA), des ligues (Forum mondial des ligues), des joueurs (FIFPro), ainsi qu’avec les associations membres, les confédérations et l’administration de la FIFA. Le groupe de travail fera un point sur ses activités lors de la prochaine séance de la Commission des Acteurs du Football, qui se tiendra en février 2019.

Groupe de travail sur le football féminin

Quelques jours à peine après le lancement de la Stratégie de la FIFA pour le football féminin, le Conseil de la FIFA a ratifié la décision prise par la Commission des Acteurs du Football concernant la création d’un groupe de travail sur le football féminin, dont la mission consistera à fixer des objectifs clairs pour la discipline et à définir les mécanismes qui permettront de les atteindre. L’administration de la FIFA a été chargée de constituer ce groupe de travail et d’élaborer une feuille de route et un calendrier.

Match de la Liga espagnole à l’étranger pour le compte de la saison 2018/2019

À la suite de la réception d’une demande de conseil de la Fédération Espagnole de Football, de la Fédération de Football des États-Unis et de la CONCACAF, le Conseil de la FIFA a débattu de la proposition de la Liga espagnole relative à l’organisation d’un match de championnat comptant pour la saison 2018/2019 à Miami.