Le Conseil de la FIFA convient des prochaines étapes liées à la pandémie de Covid-19 et approuve des réformes historiques concernant les footballeuses et les entraîneurs

Le Conseil de la FIFA a approuvé des réformes majeures visant à mieux protéger les footballeuses et les entraîneurs, ainsi que plusieurs mesures supplémentaires en réponse à la pandémie de Covid-19. En ouverture de la séance, tenue par visioconférence, les membres du Conseil ont observé une minute de silence à la mémoire de Diego Maradona, décédé le 25 novembre dernier.

Une protection renforcée pour les footballeuses et les entraîneurs

Le Conseil a approuvé des réformes historiques pour mieux protéger les footballeuses et les entraîneurs. Les nouvelles règles, fruit de consultations approfondies avec les parties prenantes concernées, établissent de nouveaux standards minimums mondiaux pour les joueuses, notamment en matière de maternité. La FIFA introduira également des dispositions spécifiques établissant des normes minimales au niveau des conditions de travail des entraîneurs, une décision qui reconnaît leur rôle essentiel dans le football.

À l’issue d’un processus de consultation exhaustif entre le groupe de travail FIFA/confédérations sur le Covid-19 et les parties prenantes du football, le Conseil de la FIFA a approuvé plusieurs amendements supplémentaires aux calendriers internationaux des matches, en conservant une approche sur mesure et flexible pour chaque confédération afin de mieux prendre en compte le contexte sanitaire dans les différentes parties du globe.

Pour l’UEFA : extension d’un jour des fenêtres existantes de mars et septembre 2021 afin de faciliter la tenue de trois matches internationaux au lieu de deux ;

ePour la Concacaf : extension d’un jour des fenêtres existantes de septembre et octobre 2021 ainsi que janvier et mars 2022 afin de faciliter la tenue de trois matches internationaux au lieu de deux.

u 13-21 juin 2022 (type I) d’une semaine, au 20-28 juin 2022, afin de la faire coïncider avec un démarrage le plus précoce possible de la période de mise à disposition en vue de la période bloquée pour les phases finales des compétitions continentales de toutes les confédérations (27 juin – 31 juillet) ;

Prenant en considération les défis importants et l’imprévisibilité qui subsistent du fait de la pandémie mondiale, le Conseil a décidé que le 71ème Congrès de la FIFA, qui devait avoir lieu en mai prochain à Tokyo, se déroulera sous forme d’événement virtuel le 21 mai 2021.

À la suite du report de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, initialement prévue en 2021 dans la période précédemment réservée à la Coupe des Confédérations de la FIFA, le Conseil a décidé d’organiser une Coupe du Monde des Clubs fin 2021, dans son format actuel à sept équipes, et d’attribuer les droits d’organisation de cette compétition au Japon.

Prenant en considération le fait que le Royaume-Uni – un État qui comporte quatre associations membres de la FIFA – quittera prochainement l’Union européenne, le Conseil a approuvé un amendement à la réglementation afin d’éviter des situations susceptibles d’empêcher des joueurs mineurs d’être transférés au sein d’un même État. Cet amendement s’appliquera de manière généralisée à l’ensemble des territoires nationaux accueillant plusieurs associations et autorisera le transfert de joueurs âgés de 16 à 18 ans entre ces associations.

Le Conseil a pris note du rapport de la Commission Médicale de la FIFA, qui s’est réunie en octobre dernier et a créé un groupe de travail chargé de recommander une stratégie permettant de mieux faire face et gérer les commotions cérébrales dans le football, à travers la formation, la sensibilisation et la recherche.