Le Conseil de la FIFA approuve des éléments clés de l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™

Conformément au règlement de candidature, ce groupe de travail doit être composé du président de la Commission d’Audit et de Conformité et de celui de la Commission de Gouvernance de la FIFA - respectivement Tomaž Vesel et Mukul Mudgal - ainsi que d’un membre de la Commission d’Organisation des Compétitions - Ilčo Gjorgioski a été nommé - et d’experts issus de l’administration de la FIFA : les deux Secrétaires Généraux adjoints Zvonimir Boban (football) et Marco Villiger (administration).