Le Bureau du Conseil de la FIFA prolonge les mesures relatives à la mise à disposition des joueurs et aux périodes d’enregistrement

Au regard des défis que la pandémie de Covid-19 continue de poser pour le football national et international, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de permettre davantage de flexibilité au niveau de la mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives des associations, et de l’enregistrement de joueurs par des clubs participant à des compétitions fortement perturbées par la pandémie.

Alors que se profile une fenêtre internationale pour le football féminin et masculin, et après avoir reçu des commentaires positifs de la part de la communauté du football concernant les mesures temporaires mises en place l’an dernier, le Bureau a décidé de prolonger jusqu’en avril 2021 les amendements au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs en lien avec la mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives des associations