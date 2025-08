Le Bureau du Conseil de la FIFA approuve à l’unanimité de nouveaux changements aux calendriers internationaux des matches en réponse à la pandémie de Covid-19 

Alors que plusieurs décisions à ce sujet ont déjà été prises antérieurement par le Conseil de la FIFA, le Bureau du Conseil a approuvé à l’unanimité de nouveaux changements aux calendriers internationaux des matches pour le football masculin et le football féminin, en réponse aux perturbations causées à l’échelle mondiale par la pandémie de Covid-19 qui continue de sévir dans de nombreuses régions du monde.

À la suite d’un processus de consultation exhaustif avec les confédérations et les parties prenantes du football, des propositions ont été formulées via le groupe de travail FIFA/confédérations sur le Covid-19, découlant du principe précédemment convenu selon lequel il est nécessaire d’adopter une approche sur mesure et flexible au niveau confédérationnel, afin de prendre en compte les circonstances diverses de la pandémie à travers le monde. Les principaux changements sont les suivants :