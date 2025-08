La vision pour l’avenir du football au menu du Conseil de la FIFA

Fort de la présence de ses nouveaux membres, le Conseil de la FIFA a tenu cette semaine sa séance numéro 2 au siège de la FIFA à Zurich. Réuni sur deux jours, les 13 et 14 octobre, le Conseil a discuté d’un certain nombre de questions portant sur la procédure de candidature de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, des compétitions féminines, des FIFA Football Awards 2016, du lieu du 67ème Congrès de la FIFA et de la nouvelle feuille de route de la FIFA (FIFA 2.0 : une vision pour l’avenir du football).

Le Président de la FIFA Gianni Infantino a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres ainsi qu’à la Secrétaire Générale Fatma Samoura, dont c’était la première séance. Il a évoqué les nombreux défis auxquels est confrontée la FIFA, et souligné sa volonté de s’y attaquer.

Preuve de son engagement et du fait que des mesures concrètes seront prises pour que la FIFA aille de l’avant, le Président Infantino a présenté aux membres du Conseil le document "FIFA 2.0 : une vision pour l’avenir du football" qui sera la feuille de route de l’institution. Ce faisant, il a insisté sur le fait que c’était la première fois dans l’histoire de l’organisation qu’était dévoilée au grand public une telle stratégie visant à développer le football, améliorer l’expérience des supporters et des joueurs, et bâtir une institution plus forte.

Par ailleurs, le Président a donné aux membres les toutes dernières informations relatives aux Sommets exécutifs du football, qui seront des plateformes permettant aux associations membres et aux confédérations de débattre sur des questions stratégiques. Sous la direction de hauts responsables, ces sommets rassembleront en six lieux différents des représentants des associations membres répartis dans un souci d’accessibilité, de compatibilité linguistique et de diversité. Le premier Sommet exécutif aura lieu à Paris en novembre 2016.

Les points suivants ont également fait l’objet de présentations, discussions et prises de décisions :

Procédure de candidature à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

À l’issue d’un débat constructif, il a été convenu que la Coupe du Monde de la FIFA 2026 pourrait être élargie à un total de 40 ou 48 équipes. Selon les conclusions d’une analyse approfondie qui sera menée par l’administration de la FIFA sur les différentes options et leurs implications, le Conseil sera en mesure de se prononcer lors de sa prochaine séance en janvier prochain.

Les principes suivants ont par ailleurs été approuvés :

Approbation du principe général selon lequel les associations membres des confédérations ayant accueilli les deux dernières éditions de la Coupe du Monde (à savoir l’UEFA et l’AFC) seront inéligibles pour l’organisation de la Coupe du Monde 2026. Cependant, le Conseil de la FIFA aura néanmoins le pouvoir d’accorder l’éligibilité des associations membres de la confédération ayant accueilli l’avant-dernière édition de la Coupe du Monde (à savoir l’UEFA) dans le cas où aucun des dossiers reçus ne répondrait aux exigences techniques et financières.

Approbation du principe général selon lequel la coorganisation sera permise, ne sera pas limitée à un nombre donné de pays organisateurs et fera l’objet d’une analyse au cas par cas.

Approbation du principe général selon lequel le secrétariat général de la FIFA sera habilité, après consultation de la Commission des Compétitions de la FIFA, à exclure les candidatures ne répondant pas aux exigences techniques d’organisation de la compétition.

Coupe du Monde de la FIFA 2018™

Approbation de la version définitive du Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™

Compétitions féminines

Approbation du calendrier international des matches de football féminin 2018-2019

Approbation de la répartition des places pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™

FIFA Football Awards 2016

La cérémonie aura lieu le lundi 9 janvier 2017, à Zurich.

67ème Congrès de la FIFA

Le Congrès se réunira le jeudi 11 mai 2017 à Manama (Bahreïn).

Commissions permanentes de la FIFA

Point sur la composition des neuf nouvelles commissions qui viennent remplacer les 26 commissions actuelles. Les listes des membres seront présentées au Conseil après finalisation des contrôles d’éligibilité prévus par les Statuts.

Autres décisions notables

Approbation du changement des dates de la Gold Cup de la CONCACAF 2017 (du 7 au 26 juillet 2017 et non plus du 9 au 30 juillet).

Approbation de la demande de la Fédération Japonaise de Football de bénéficier du fonds de solidarité de la FIFA à la suite des importants dégâts structurels et humanitaires causés dans tout le pays par le violent séisme survenu en avril dernier. L’aide financière permettra de participer aux frais de rénovation de terrains en gazon artificiel.

Désignation d’un comité de normalisation pour la Fédération Grecque de Football (HFF).

Tokyo Sexwale, président du comité de surveillance de la FIFA Israël-Palestine, a présenté un exposé détaillé des dernières actions et discussions.