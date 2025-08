La FIFA surpasse les prévisions budgétaires 2017 et s’attend à faire de même pour la fin de son cycle quadriennal en 2018

Le succès des ventes et des opérations en 2017 a généré un résultat de USD 300 millions supérieur au budget

Un excédent de USD 100 millions est visé pour l’ensemble du cycle 2015-2018, avec 98% des contrats signés à un an de la fin de l’exercice

La FIFA a dévoilé ce vendredi 16 mars de solides résultats financiers pour 2017 et laissé apercevoir une prometteuse année 2018 pour clore son cycle de Coupe du Monde.

"Je suis très heureux de voir que la FIFA ait pu tenir ses promesses. Nous nous étions engagés à restaurer la confiance et dynamiser les investissements pour le développement du football dans le monde entier. C’est aujourd’hui chose faite. La situation financière de la FIFA est très solide grâce à l’intérêt grandissant de nos partenaires. Cela nous a permis de mettre en œuvre avec succès notre programme de développement Forward et donc de porter à un niveau encore jamais atteint le montant des fonds versés aux associations membres et aux confédérations", a commenté le Président Infantino.

L’année 2017 a été un succès au niveau de tous les principaux paramètres financiers. Les revenus dégagés par la vente des droits marketing, de télévision et de licences se sont avérés supérieurs aux attentes, tandis que du côté des dépenses, la FIFA a pu continuer à investir massivement dans le football via son programme Forward tout en maintenant l’ensemble des dépenses en deçà des sommes budgétisées grâce à des mesures efficaces de maîtrise des dépenses. Les chiffres du budget ont ainsi été surpassés de USD 300 millions.

Mais l’élément le plus important est peut-être que, sur le total des produits de USD 5 656 millions budgétisés pour le cycle 2015-2018, quelque USD 5 555 millions ont été assurés par contrat, et ce à un an de la clôture du cycle quadriennal. Pour autant, des postes de revenus significatifs doivent encore être pris en compte, comme la billetterie et l’hospitalité de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™. C’est pourquoi il est raisonnable de penser que le résultat de fin de cycle 2015-2018 pourra surpasser de USD 100 millions les prévisions budgétaires.

Avec le lancement du programme de développement Forward en 2016, les investissements de la FIFA dans le développement du football ont atteint de nouveaux sommets et pourront grandement contribuer à rendre le football encore plus accessible aux garçons et aux filles du monde entier. Fin 2017, la FIFA avait reçu 1 554 demandes de financement Forward de la part de ses associations membres, des confédérations et des associations régionales/territoriales. Le total des investissements consacrés au programme Forward pour le cycle 2015-2018 se monte à USD 1 079 millions, dont 393 millions ont déjà été versés. Les fonds alloués continueront d’être progressivement versés conformément aux échéanciers convenus individuellement pour chaque demande et sur présentation des preuves de la mise en œuvre des projets.

Une telle augmentation de la manne financière se devait de s’accompagner d’une supervision plus stricte. Des contrôles financiers rigoureux ont ainsi été mis en place afin de s’assurer que cet argent soit utilisé correctement. Toutes les 211 associations membres et six confédérations recevant des fonds Forward se soumettront cette année à une analyse centrale menée par des auditeurs indépendants et réputés.