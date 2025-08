La FIFA adopte des règles temporaires d’enregistrement et d’emploi pour répondre aux conséquences de la guerre en Ukraine

En réponse à l’avancée de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à la crise humanitaire qui en découle, et afin de garantir une sécurité et une clarté juridiques dans différents domaines, le bureau du Conseil de la FIFA a décidé, en coordination avec l’UEFA et après consultation des différentes parties prenantes, de modifier à titre temporaire le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.