Élargissement de la Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes dès 2026

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000} li.li3 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-align: justify; font: 10.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} span.s2 {font: 11.0px Helvetica; text-decoration: underline ; font-kerning: none; color: #4994ce; -webkit-text-stroke: 0px #4994ce} span.s3 {font: 12.0px Helvetica} span.s4 {font: 7.3px Helvetica; font-kerning: none}