Désignation d’un comité de normalisation pour la Fédération Haïtienne de Football

La décision fait suite à diverses enquêtes éthiques menées à l’encontre du président de la FHF, Yves Jean-Bart, et d’autres officiels de la FHF, pour leur implication dans des agressions sexuelles perpétrées de manière systématique sur des joueuses, dont des mineures. Bien que certains de ces officiels aient été provisoirement suspendus et que M. Jean-Bart lui-même ait été suspendu à vie par la Commission d’Éthique indépendante dans sa décision du 18 novembre 2020, le Bureau a pris note que de nombreuses sources affirment que le président de la FHF et ses associés ont interféré de manière continue afin d’empêcher ou dissuader les victimes et les témoins d’apporter leur témoignage.