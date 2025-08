Déclaration du Conseil de la FIFA concernant le rapport final du comité de surveillance de la FIFA Israël-Palestine

Sur la base du rapport soumis par le comité de surveillance de la FIFA Israël-Palestine, présidé par Tokyo Sexwale, et après un long processus de consultation relatif aux aspects juridiques, le Conseil de la FIFA a décidé de mettre un point final à la question de l’administration du football en Cisjordanie.

Il considère que la situation est extrêmement complexe et sensible pour des raisons qui n’ont aucun lien avec le football et que s’il existe des circonstances factuelles que l’on ne peut ignorer, il n’est pas du ressort d’une organisation non-gouvernementale telle que la FIFA de les changer unilatéralement. Seules les autorités publiques internationales compétentes peuvent régler la question des territoires en Cisjordanie. Les Statuts de la FIFA obligent par ailleurs cette dernière à toujours rester politiquement neutre.