Approbation par le Conseil de la FIFA d’amendements aux règles concernant le prêt de joueurs à l’échelle internationale

Réuni en amont du 72ème Congrès de la FIFA, organisé à Doha (Qatar), le Conseil de la FIFA a adopté des amendements aux règles concernant le prêt de joueurs à l’échelle internationale. En raison des restrictions relatives à la pandémie de Covid-19, certains membres n’ont pu assister en personne à la séance. Un format hybride a par conséquent été mis en place pour leur permettre d’y participer. Ces amendements, recommandés par la Commission des Acteurs du Football, visent à renforcer le développement des jeunes joueurs, à garantir un certain équilibre compétitif et à éviter l’accumulation excessive de joueurs sous contrat. Ils entreront en vigueur le 1er juillet 2022. Le Conseil de la FIFA a par ailleurs prolongé le mandat du comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football jusqu’au 30 avril 2022 et en a nommé un pour la Fédération Namibienne de Football, dont le mandat s’étend jusqu’au 30 avril 2023.

De plus, conformément à l’art. 45, al. 1 du Règlement de Gouvernance de la FIFA, le Conseil de la FIFA a formellement convoqué les élections à la présidence de la FIFA, qui se tiendront lors du 73ème Congrès de la FIFA. Il a également approuvé le calendrier électoral, dont l’ensemble des éléments seront confirmés lorsque la date du Congrès aura été fixée. Le calendrier électoral énonce en outre que la convocation des élections est publiée aujourd’hui et que la période électorale débute le 31 mars 2022. Les candidatures au poste de Président de la FIFA par les associations membres de la FIFA doivent être déposées au plus tard quatre mois avant la date du Congrès. La notification aux associations membres de la FIFA des noms des candidats proposés et admis doit être effectuée au plus tard trois mois avant la date du Congrès, sachant que la période électorale prend fin au moment de l’élection du Président de la FIFA à l’occasion du Congrès. Enfin, un rapport détaillé sur l’état d’avancement des préparatifs pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ a été présenté au Conseil, qui a également ratifié les dernières décisions prises par son Bureau.