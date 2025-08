Amendements au calendrier international masculin

En réponse aux perturbations causées à l’échelle mondiale par la pandémie de Covid-19, le Bureau du Conseil de la FIFA a approuvé un changement au calendrier international des matches pour le football masculin. À la suite du report des matches de qualification de la zone CONMEBOL pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ prévus en mars 2021, la CONMEBOL a demandé que les deux rencontres concernées soient récupérées via l’organisation de trois matches, au lieu de deux, lors des fenêtres de septembre et octobre 2021, et d’ajouter à chaque fenêtre trois jours de mise à disposition des joueurs. Compte tenu des circonstances spécifiques rencontrées, le Bureau du Conseil a décidé, à titre exceptionnel et uniquement pour l'Amérique du Sud, de faciliter le déroulement d'un match supplémentaire dans chacune de ces fenêtres en ajoutant deux jours de mise à disposition des joueurs. L'ajout de deux jours permettra de garantir des plages de récupération et de préparation suffisantes entre les matches compte tenu des longs déplacements depuis et vers l’Amérique du Sud, ainsi que dans le continent lui-même. Cela permettra de préserver la santé des joueurs et d’atténuer les conséquences de ce nouveau programme tout en assurant une compétition équitable et un retour plus rapide des joueurs concernés dans leurs clubs.