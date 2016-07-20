Vétéran nommé et Juniors à blâmer

Une singularité allemande, deux reliques italiennes et un joyau colombien sont notamment au programme de cette nouvelle revue statistique de FIFA.com. Nous revenons également sur une formation américaine particulièrement à l'aise en infériorité numérique ainsi qu'une finale pour le moins inattendue en Amérique du Sud.

68

ans est l'âge auquel Giampiero Ventura est devenu le deuxième sélectionneur le plus vieux de l'équipe d'Italie. Fulvio Bernardiniavait 69 ans lorsqu'il a pris les rênes des Azzurri en 1974, mais il n'était resté en poste que pendant six matches. Cela signifie que Ventura sera le plus vieux technicien jamais vu à la tête des quadruples champions du monde s'il parvient à honorer un peu plus de 11 mois de son contrat courant sur deux ans. S'il devait poursuivre l'aventure jusqu'à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, il dépasserait son compatriote Cesare Maldini, qui avait 70 ans et 131 jours lors de la défaite de "son" Paraguay en huitièmes de finale de Corée/Japon 2002 face à l'Allemagne, et deviendrait ainsi le deuxième plus vieux sélectionneur de l'histoire de l'épreuve suprême. Le record est actuellement détenu par l'Allemand Otto Rehhagel, âgé de 71 ans et 317 jours la dernière fois qu'il a pris place sur le banc de la Grèce à Afrique du Sud 2010.

53

ans que Boca Juniors n'avait plus perdu les deux matches d'un tour à élimination directe en Copa Libertadores. À l'époque, la formation argentine était tombée face au grand Santos de Pelé à l'occasion de la finale 1963. Cette fois-ci, l'adversaire est beaucoup plus surprenant. Independiente del Valle n'a jamais remporté de titre majeur et n'a accédé à la première division équatorienne qu'en 2010. Mais après s'être imposée 2:1 sur son terrain de Sangolquí devant les hommes de Guillermo Barros Schelotto, l'équipe est également devenue la première de l'histoire de son pays à aller décrocher une victoire dans l'antre des Xeneizes. Ce résultat signifie que pour la première depuis 25 ans, lorsque les Chiliens de Colo-Colo avaient défié les Paraguayens du Club Olimpia, la finale de la Copa Libertadores se déroulera sans représentant argentin ou brésilien.

23

buts ont été inscrits par Miguel Borja en 24 matches depuis le début de l'année 2016. Ancien participant à la Coupe du Monde du Monde U-20 de la FIFA, l'attaquant a trouvé le chemin des filets à 19 reprises pour le club de Cortuluá lors du tournoi d'ouverture du championnat colombien. Cela lui a permis de battre le meilleur total jamais atteint pour une seule campagne depuis l'inauguration du format actuel en 2002, qui était jusqu'à présent l'œuvre de Jackson Martínez. Depuis transféré à l'Atlético Nacional, Borja a grandement participé à la qualification de sa nouvelle équipe pour la finale de la Copa Libertadores, la première depuis 1995. Il a en effet marqué quatre fois face à São Paulo, battu 4:1 sur l'ensemble des deux matches. Après son nul 2:2 à domicile devant Deportes Tolima, l'Atlético Nacional est en outre sur une série de 11 matches consécutifs sans défaite.

15

éditions de l'UEFA EURO U-19 est le temps qu'il a fallu attendre avant de voir un joueur se fendre d'un hat-trick mais tout de même finir par s'incliner. Le 14 juillet dernier, la remarquable prestation de Philipp Ochs s'est donc révélée insuffisante pour l'Allemagne, vaincue 4:3 par le Portugal. Ce dernier est par la même occasion devenu le troisième pays européen – après l'Espagne et l'Angleterre – à valider une dixième participation à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA. Les Allemands deviendront les quatrièmes s'ils remportent leur barrage de qualification pour République de Corée 2017 ce jeudi 21 juillet contre les Pays-Bas. Depuis que ce tournoi continental est réservé aux moins de 19 ans (2002), les seuls autres joueurs à avoir inscrit un triplé sans connaître les joies de la victoire sont le TurcIlhan Parlak, lors d'un nul 4:4 devant le Portugal en 2006, ainsi que l'Espagnol Jesélors d'un autre nul 3:3, à nouveau contre le Portugal, six ans plus tard.

9 hommes est tout ce dont les San José Earthquakes ont eu besoin pour décrocher leur premier succès en neuf rencontres, ce 17 juillet. Les troupes de Dominic Kinnear menaient 1:0 lorsqu'elles ont d'abord perdu Aníbal Godoy, expulsé à la 42ème minute. Dans la foulée, deux anciens pensionnaires des Quakes combinaient joliment pour offrir l'égalisation au Toronto FC, Steven Beitashour servant idéalement Justin Morrow. San José se retrouvait ensuite en double infériorité numérique dès le retour des vestiaires, Alberto Quintero écopant à son tour d'un carton rouge. Mais à la 70ème minute, l'international jamaïcain Simon Dawkins parvenait à effacer plusieurs adversaires pour marquer le but vainqueur. Les célébrations qui s'en sont suivies ont atteint un volume sonore inouï à l'Avaya Stadium. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire de la MLS qu'une équipe arrache la victoire de la sorte à neuf contre 11. La première fois remonte à 2004, lorsqu'Eddie Johnson avait transformé un penalty dans les tous derniers instants dans la partie opposant sa franchise de Dallas Burnaux Colorado Rapids.

7

Islandais ont été récompensés de leur formidable parcours à l'UEFA EURO en France en obtenant un transfert moins de deux semaines après la fin du tournoi. Hannes Halldorsson,Hjortur Hermannsson, Johann Berg Gudmundsson, Runar Sigurjonsson, Hordur Magnusson, Arnor Traustason et Ari Skulasonont ainsi respectivement rejoint les rangs de Randers, Brondby, Burnley, Grasshopper Zurich, Bristol City, Rapid Vienne et Lokeren.

En bref 26 millions de livres sterling est le bénéfice enregistré par Leicester City grâce à N'Golo Kanté en l'espace de 12 mois. Les Foxes avaient acheté l'infatigable milieu de terrain à Caen pour 5,6 millions l'an dernier avant de le revendre récemment à Chelsea pour un montant avoisinant 32 millions.