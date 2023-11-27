Le tirage au sort des Tournois de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026 se déroulera au siège de la FIFA

Les deux tirages au sort auront lieu au siège de la FIFA à Zurich (Suisse) le jeudi 21 mai, dans le cadre de la Semaine mondiale du football

Le Sénégal s’apprête à entrer dans l’histoire en devenant le premier pays africain à accueillir un événement olympique, avec 16 équipes — 8 féminines et 8 masculines — issues des six confédérations, qui s’affronteront lors de 32 matches

Le tournoi féminin débutera le 1er novembre, tandis que la finale masculine clôturera la compétition le 12 novembre

Les deux tirages au sort des Tournois de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026 auront lieu au siège de la FIFA à Zurich, en Suisse, le jeudi 21 mai à 17h30 CET, en pleine Semaine mondiale du football.

Le tirage déterminera la composition des poules de la phase de groupes des tournois féminin et masculin, chacune réunissant huit équipes venues du monde entier. Les 16 équipes participantes — huit par tournoi, toutes composées de joueurs et joueuses âgés de 17 ans ou moins — seront réparties en deux groupes de quatre dans chaque compétition, conformément au principe général de la FIFA selon lequel aucun groupe ne doit compter plus d’une équipe de la même confédération.

Le tirage du tournoi féminin aura lieu en premier, suivi de celui du tournoi masculin.

Répartition des places

La répartition finale des places pour les deux tournois est la suivante :

Tournoi olympique de futsal féminin de la jeunesse : Sénégal (pays hôte), Iran (AFC), Cameroun (CAF), Costa Rica (Concacaf), Colombie (CONMEBOL), Fidji (OFC), Italie et Ukraine (UEFA).

Tournoi olympique de futsal masculin de la jeunesse : Sénégal (pays hôte), Afghanistan (AFC), Maroc (CAF), Panama (Concacaf), Argentine et Paraguay (CONMEBOL), Îles Salomon (OFC) et Portugal (UEFA).

Têtes de série et procédures du tirage au sort

En l’absence d’un Classement mondial FIFA de futsal des jeunes, les équipes seront réparties dans un seul chapeau sur la base des derniers classements mondiaux FIFA de futsal féminin et masculin publiés.

Le Sénégal, pays hôte, sera automatiquement placé en position A1 dans les deux tournois. L’équipe la mieux classée de chaque tournoi sera automatiquement placée en position B1 : l’Italie dans le tournoi féminin et le Portugal dans le tournoi masculin.

Le tirage se poursuivra ensuite avec les équipes restantes, qui seront réparties alternativement dans les groupes A et B selon l’ordre suivant : A2, B2, A3, B3, A4 et B4.

Un moment historique pour le sport africain

Ces Tournois de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026 feront date dans l'histoire de la discipline, mais aussi pour le continent africain, puisque le Sénégal deviendra le premier pays africain à accueillir un événement sportif olympique. Un total de 160 joueurs et joueuses participeront à 32 matches entre le 1er et le 12 novembre. La compétition débutera au Complexe Iba Mar Diop, tandis que les finales des deux tournois se dérouleront à la Dakar Arena.

Ces compétitions marqueront la deuxième édition du futsal olympique, après les débuts réussis de la discipline lors des Jeux olympiques de la Jeunesse, Buenos Aires 2018. Le Portugal avait alors été sacré champion chez les femmes, tandis que le Brésil avait remporté le titre masculin.

Cette édition du tournoi s’inscrit dans la montée en puissance du futsal sur la scène mondiale, permettant à une nouvelle génération de joueurs, joueuses et supporters en Afrique et dans le reste du monde de découvrir ce sport rapide et technique.