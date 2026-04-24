Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : la chambre ad hoc du TAS agira en tant qu’instance d’appel finale dans le cadre de la compétition

Comme cela a été mis en œuvre avec succès lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) va établir une chambre ad hoc chargée de garantir un règlement rapide et indépendant des appels interjetés contre les décisions de la FIFA liées à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

La chambre ad hoc du TAS fonctionnera pendant toute la durée de la compétition (du 11 juin au 19 juillet 2026 inclus), avec des procédures d’arbitrage accélérées pour les affaires pouvant faire l’objet d’un appel devant le TAS, sachant que les décisions seront rendues par des arbitres figurant sur la liste football du TAS. Ce mécanisme vise à garantir une résolution rapide (dans un délai de 48 heures) et efficace des litiges.