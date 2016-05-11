Records, remords et gros scores

Une jeune star, une défense hermétique, un gros score, un record de plus pour le Bayern et un final abracadabrant aux Pays-Bas : tels sont les grands titres de la revue statistique hebdomadaire de FIFA.com cette semaine.

29

ans après avoir réussi trois matches consécutifs en Copa Libertadores sans encaisser de but, Rosario Central a répété l'exploit. En 1987, Alejandro Lanari avait permis à l'Academia d'aligner trois rencontres successives sans voir ses propres filets trembler. Mais suite à cela, il s'était incliné à chacune des sorties de son équipe, avec à la clé une élimination en phase de groupes. Dans la présente édition du tournoi, Rosario a concédé au moins un but dans chacune de ses cinq premières confrontations, mais pas dans la sixième, au terme de laquelle les Canallas se sont ouvert les portes des huitièmes de finale en terminant à la première place du Groupe 2. Ensuite, Rosario et son gardien Sebastian Sosa n'ont pas encaissé le moindre but dans les matches aller et retour face au Grêmio, qui se sont soldés par une qualification pour les quarts de finale. Au cours de ses quatre dernières participations à la Libertadores, le club de Porto Alegre a toujours chuté au stade des huitièmes de finale. Marco Ruben a inscrit trois des quatre buts de Rosario contre le Grêmio, égalant ainsi les performances de Rafael Maceratesi et de Juan Antonio Pizzi comme meilleurs buteurs du club au cours d'une même édition de l'épreuve avec sept buts.

13

victoire successives contre De Graafschap, avec la bagatelle de 52 buts marqués et seulement 6 encaissés : telle est l'impressionnante série qui a pris fin pour l'Ajax Amsterdam ce 8 mai, ce qui lui a coûté rien moins qu'un titre de champion des Pays-Bas qui lui semblait promis. Au coup d'envoi de l'ultime journée de l'Eredivisie 2015/16, les Amstellodamois, invaincus depuis 17 rencontres, avaient besoin d'un succès face à un adversaire déjà condamné à disputer les barrages pour tenter de se maintenir et pour qui le match était donc sans enjeu. Pour l'Ajax, l'objectif était de s'imposer afin de s'adjuger un cinquième titre de champion national en six saisons. Après avoir ouvert le score, l'Ajax laisse filer son avantage sur un but de Bryan Smeets, son premier sous les couleurs de De Graafschap – le premier but également concédé par l'Ajax à l'extérieur depuis 415 minutes de jeu. Le score (1:1) n'évoluera plus. Le PSV Eindhoven n'a pas manqué cette occasion inespérée de dépasser son éternel rival sur le fil. Grâce notamment à un doublé de Luuk de Jong, le PSV l'a emporté 3:1 sur la pelouse du PEC Zwolle. De Jong est ainsi devenu le premier joueur du PSV à marquer plus de 25 buts dans une édition du championnat des Pays-Bas depuis Mateja Kezman en 2002/03. L'attaquant néerlandais né en Suisse termine deuxième à une longueur, au classement des buteurs, de Vincent Janssen. Le joueur de l'AZ est quant à lui devenu le plus jeune footballeur de première division néerlandaise à inscrire au moins 25 buts au cours d'une même saison, depuis un certain Ronaldo en 1994/95.

5

buts marqués et aucun encaissé ont permis au FC Barcelone d'enregistrer sa plus large victoire sur l'Espanyol depuis novembre 1992 et un succès sur le même score d'un Barça qui comptait notamment dans ses rangs Ronald Koeman, Pep Guardiola, Michael Laudrup et Hristo Stoichkov. Lionel Messi a ouvert le score en convertissant son septième coup franc de la saison 2015/16, toutes compétitions confondues. C'est mieux que n'importe quel autre joueur de l'un des cinq grands championnats du Vieux Continent.Luis Suarez y est allé de son doublé, inscrivant du même coup son 11ème but au cours de ses quatre dernières apparitions. L'Uruguayen a également adressé une passe décisive pour Neymar, qui n'a eu qu'à pousser au fond des filets. Aujourd'hui âgé de 29 ans, Suarez affiche le total hallucinant de 53 unités si l'on ajoute les buts et les passes décisives dont il a été l'auteur dans la Liga 2015/16. Là encore, c'est mieux que n'importe quel pensionnaire des championnats d'Angleterre, de France, d'Allemagne, d'Italie ou d'Espagne. Après Suarez, suivent Zlatan Ibrahimovic (35 buts, 13 passes décisives), Cristiano Ronaldo (33 buts, 11 passes décisives) et Messi (26 buts, 16 passes décisives) et Gonzalo Higuain (33 buts, 2 passes décisives).

4

couronnes consécutives en Bundesliga : le Bayern Munichest devenu la première équipe de l'histoire à conquérir cela, le week-end dernier. Le géant bavarois avait soulevé le trophée trois fois d'affilée en 1972-74, 1985-87 et 1999-2001. Le Borussia Mönchengladbachavait également réussi l'exploit en 1975-77. Ce 7 mai, un doublé de Robert Lewandowskia permis au Polonais de devenir l'étranger le plus prolifique au cours d'une même saison de Bundesliga, à égalité avec Klaas-Jan Huntelaar. Moritz Hartmann a réduit le score pour Ingolstadt, convertissant le premier penalty en championnat contre le Bayern depuis 774 jours. Cela n'a toutefois pas suffi à empêcher l'équipe entraînée par Pep Guardiola de remporter le titre.

4

matches successifs où il trouve le chemin des filets en MLS américaine : ce 8 mai, Jordan Morris est devenu le troisième joueur de l'histoire à réussir cette prouesse au cours de sa première saison dans la compétition. Le joueur de 21 ans des Seattle Sounders n'avait pourtant pas trouvé le chemin des filets au cours de ses cinq premières apparitions dans la compétition. Mais grâce à un but réussi sur une frappe à ras de terre qui a scellé la victoire 2:0 de son équipe sur les San Jose Earthquakes, Morris a égalé les performances de Damani Ralph (pour le Chicago Fire en 2003) et de Patrick Mullins (pour New England Revolution en 2014). Aucun joueur à ce jour, pour sa première campagne en MLS, n'est parvenu à marquer dans cinq matches successifs. Cyle Larindétient le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur lors de sa première saison en MLS, avec 17 réalisations pour le compte d'Orlando City l'an passé.

En bref

200

: c'est le nombre de buts inscrits par Cristiano Ronaldo sous le maillot du Real Madrid à Bernabeu après son doublé contre Valence.

100

: c'est le total de buts atteint par Wu Lei en Chinese Super Leaguece 8 mai, performance remarquable pour un milieu de terrain, qui plus est dans un championnat monopolisé par les joueurs étrangers. La dernière réalisation du footballeur de 24 ans a permis à Shanghai SIPG d'enregistrer une cinquième victoire consécutive, synonyme de troisième place au classement.

33