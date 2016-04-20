Rapide centenaire, défaite amère et triplé éclair

Une remontée, cent buts, une avance considérable et des buts historiques dans l'ouest de l'Allemagne et des États-Unis : voilà le sommaire de la revue statistique hebdomadaire de FIFA.com cette semaine.

100

buts en Premier League anglaise : Sergio Agüero est devenu le deuxième joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre ce seuil. L'Argentin de 27 ans s'était déjà distingué à Chelsea en devenant le troisième visiteur de l'histoire à réussir un triplé à Stamford Bridge en Premier League, après Kanu et Robin van Persie, pour Arsenal. Agüero a ouvert le score pour Manchester City sur la pelouse de Newcastle, inscrivant ainsi son centième but à l'occasion de sa 147ème apparition dans la compétition. Les Magpies ont toutefois égalisé, mettant un terme à une série de 12 défaites consécutives contre City en première division. L'homme le plus rapide à avoir atteint le seuil des 100 buts en Premier League est Alan Shearer(en 124 matches). Derrière Agüero, suivent Thierry Henry (160), Ian Wright(173) et Robbie Fowler (175).

28

points : c'est l'avance de l'Olympiacos, le champion, sur l'AEK Athènes, son dauphin, au moment où le rideau retombe sur l'édition 2015/16 du championnat de Grèce. Le club du Pirée améliore ainsi un record dont il était déjà détenteur, avec 17 points d'avance à l'issue de l'exercice 2013/14. Un succès 5:0 contre Kalloni a permis à la formation entraînée par Marco Silva de boucler la saison avec 85 points sur 90 possibles. Aucune équipe dans l'histoire de la compétition n'avait réussi à laisser filer aussi peu de points. La dernière victoire étend la série sans précédent pour le club de 25 succès consécutifs à domicile et donne à l'Olympiakos un sixième titre de champion d'affilée, soit un de moins que le précédent record des rouge et blanc. Ces derniers viennent de conquérir un 43ème titre dans leur championnat national. Les Rangers(54), Linfield(51) et le Celtic(46) sont les seuls clubs européens à avoir fait mieux, Benficapointant à la cinquième place (34) de ce classement. Le milieu offensif Kostas Fortounis, qui avait inscrit trois buts en 103 matches de championnat au cours de sa carrière avant de rejoindre l'Olympiacos en 2014, a terminé la compétition avec la double palme de meilleur passeur (12 ballons décisifs) et meilleur buteur (18).

18

matches sans défaite en 2016 est la série qui a pris fin, à quelques secondes près, pour le Borussia Dortmund, après la remontée de Liverpool. À la 65ème minute, l'équipe de Thomas Tuchel menait 3:1 à Anfield. En vertu de la règle des buts inscrits à l'extérieur, la formation de Jürgen Klopp était obligée de marquer trois fois sans concéder pour s'ouvrir les portes des demi-finales de l'UEFA Europa League. C'est exactement ce que les Reds ont fait. Incapables de réussir la moindre tentative cadrée en première période, ils ont fait mouche à quatre reprises après la pause, étendant du même coup à 16 rencontres leur série d'invincibilité contre des clubs allemands dans les compétitions européennes.

17

ans et 212 jours : c'est l'âge auquel Christian Pulisic est devenu le quatrième plus jeune joueur - et le plus jeune étranger - à trouver le chemin des filets dans la Bundesliga allemande. Le natif de Hershey, en Pennsylvanie, qui a par ailleurs récemment battu le record de Jonathan Spector comme plus jeune joueur à représenter les États-Unis dans un match de qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA™, a ouvert le score pour Dortmund lors de la victoire 3:0 des jaune et noir sur Hambourg. Seuls Nuri Sahin, Julian Draxler et Timo Werner ont marqué leur premier but en Bundesliga à un plus jeune âge. De façon assez incroyable, huit des dix plus jeunes buteurs de la compétition viennent de l'un des deux clubs de la Ruhr : Sahin, Pulisic, Lars Ricken, Ibrahim Tanko et Marc-Andre Kruska pour le Borussia Dortmund ; Draxler, Rudiger Abramczik et Wolfram Wuttke pour Schalke 04.

9

minutes ont suffi à William Mendieta pour inscrire un triplé qui a largement contribué à l'incroyable remontée de l'Olimpia, mené de trois buts et finalement victorieux sur le score de 5:3 à l'extérieur. À l'heure de jeu, le Deportivo Capiata menait 3:0. L'attaquant de 27 ans a ramené à lui seul son équipe à 3:3, avant que ses coéquipiers Fredy Bareiro et Ariel Nunez n'assurent le succès d'une formation qui avait raté son départ dans la présente Apertura paraguayenne, avant d'aligner sept victoires de façon consécutive, série en cours. Au cours de ses quatre dernières sorties, le club d'Asunción a tourné à une moyenne de 5,25 buts marqués par match. Capiata présente un bilan de sept victoires et une seule défaite sur ses 11 dernières sorties à l'extérieur, mais de façon paradoxale, n'a plus gagné à domicile depuis sept matches.

En bref 114 buts marqués en MLS : c'est le jalon atteint par Chris Wondolowski. Le joueur de San José Earthquakes a réussi la prouesse grâce à un penalty converti en fin de match lors de la défaite de son équipe 3:1 sur le terrain de Portland Timbers. Cela fait de lui le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la compétition, à égalité avec Ante Razov, et derrière Landon Donovan (144), Jeff Cunningham (134) et Jaime Moreno (133).

39 ans après Dieter Müller, dernier joueur de l'histoire à avoir atteint le total de 27 buts inscrits après 30 journées de Bundesliga,Robert Lewandowski a égalé la performance en réussissant un doublé au cours de la victoire du Bayern Munich sur Schalke 04 (3:0).

16 matches sur les 31 disputés par Vitesseen Eredivisie cette saison se sont conclus sur le score de 0:0 à la pause. Ces 16 rencontres ont ensuite produit 28 buts en deuxième période.

15 matches sans défaite pour Chelsea*en UEFA Youth League : la série continue pour les Londoniens après leur victoire 2:1 sur Paris Saint-Germain en finale. Les jeunes Blues* ont ainsi défendu avec succès leur couronne continentale.