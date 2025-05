À la rencontre de Rachid Outamghart

La vie de Rachid Outamghart a bien changé depuis qu’il a fait ses premiers pas en tant que volontaire dans le football. Dès sa première expérience, en novembre 2022, ce jeune Marocain de 20 ans a vu du pays, acquis de nouvelles compétences et s’est fait de nombreux amis. Grand amoureux du ballon rond, cet étudiant a saisi l’occasion de devenir volontaire lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Une décision qu’il n’a pas regrettée. En effet, l’expérience a été si enrichissante que Rachid n’a pas hésité à postuler pour la grande compétition de la FIFA suivante : la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Maroc 2022™, organisée dans son pays d’origine. Deux compétitions en trois mois : aucun doute possible, la passion est au rendez-vous !

Une équipe soudée

« J’ai appris à travailler en équipe. C’est une compétence qui me manquait », déclare le jeune homme, qui a d’abord travaillé aux services aux spectateurs au Qatar avant d’occuper un poste d’accompagnement des invités lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui s’est déroulée en février de cette année. « Le travail en équipe m’a beaucoup apporté. J’ai appris à quel point il est important de permettre aux autres de donner leur avis sur la meilleure façon d’accomplir une tâche », a-t-il ajouté. Lors de Qatar 2022, il était chargé d’accompagner les personnes à mobilité réduite dans l’emblématique stade Lusail, théâtre de la finale et de neuf autres matches, et à ses abords. Cette expérience a été riche en enseignements. « J’ai appris qu’à mon niveau, je pouvais aider le reste de l’équipe. », explique-t-il. « Si un de mes collègues était en difficulté, on allait l’aider. On a toujours travaillé en équipe et pas chacun de notre côté. » Collaborer étroitement avec des coéquipiers venus de 150 pays différents (pour 20 000 volontaires au total) a également permis à Rachid de faire des progrès considérables en anglais, langue qu’il étudie à l’université. « Avant d’aller au Qatar, je ne parlais pas trop anglais et je n’avais pas vraiment confiance en moi. Au Maroc, on parle peu l’anglais, car notre deuxième langue, après l’arabe, c’est le français », explique-t-il. « Au Qatar, j’ai eu l’occasion de pratiquer cette langue et de m’améliorer. » Qui plus est, son pays ayant atteint les demi-finales (une grande première pour un pays africain), Rachid a pu partager sa joie de vivre tout au long de la compétition. « Quand je disais que j’étais Marocain, on me félicitait pour le parcours de mon équipe », se réjouit le jeune homme originaire d’Agadir. « Toutes les personnes avec qui je parlais voulaient visiter le Maroc. »

Retour à la maison

Tout semble indiquer que ceux qui feront le voyage pour aller rendre visite à Rachid auront droit à un accueil chaleureux. L’étudiant, qui a toujours fait preuve de générosité et s’est impliqué dans des œuvres sociales dès le début de ses études, peut maintenant compter sur un grand groupe d’amis de volontaires rencontrés au Qatar. « Je suis toujours en contact avec tous les Marocains avec lesquels j’ai travaillé en tant que bénévole. On a créé un groupe de discussion et on est comme une grande famille », a déclaré Rachid, avant d’expliquer que c’est ce nouveau groupe d’amis qui l’a encouragé à se porter volontaire pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Maroc 2022. « J’adore cette solidarité. Si on m’avait dit il y a un mois que je me ferais des amis que j’ai l’impression de connaître depuis toujours, j’aurais dit que c’est impossible », s’amuse Rachid.