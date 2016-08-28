Préparez les bougies pour…

FIFA.comvous présente une nouvelle série de célébrités du ballon rond qui souffleront leurs bougies au cours de la semaine à venir.

63

ans (28 août) Ditmar Jakobs a participé avec l'Allemagne à la Coupe du Monde de la FIFA, Mexique 1986™, où il a joué six matches et perdu la finale face à l'Argentine. Après des débuts à Oberhausen, il a signé au Borussia Berlin puis à Duisbourg, avant de poser ses valises à Hambourg, où il a remporté deux championnats, une Coupe d'Allemagne et une Ligue des champions de l'UEFA.

57

ans (29 août) Ramon Diaz a marqué l'histoire du football argentin en faisant partie de la génération dorée qui a remporté la deuxième Coupe du Monde U-20 de la FIFA, en 1979. Il s'y est révélé avec un certain Diego Maradona, en terminant meilleur buteur avec huit réalisations et en recevant le Soulier d'Or adidas. Avec l'équipe A, il a joué Espagne 1982. Avec River Plate, Diaz a gagné cinq championnats, puis il est parti pour l'Italie et Naples, Avellino, Fiorentina et l'Inter Milan, où il a remporté un Scudetto. Avec Monaco, il a brandi une Coupe de France. Diaz est ensuite retourné à River Plate, où il a terminé meilleur joueur du championnat, avant de finir sa carrière au Japon avec Yokohama Marinos, où il a fini meilleur buteur de J-League. En tant qu'entraîneur, il a remporté six championnats, une Copa Libertadores et une Supercopa Libertadores avec River Plate, puis un championnat avec San Lorenzo. Il a également dirigé Independiente, Club América (Mexique) et Oxford United. En 2014, il a été nommé sélectionneur du Paraguay, qu'il a dirigé durant les deux dernières Copas América, avant de démissionner cet été.

33

ans (30 août) Mehdi Mostefa peut se targuer d'avoir participé avec l'Algérie à Brésil 2014, où les Fennecs ont atteint pour la première fois le second tour, ainsi qu'à la campagne de qualification pour cette épreuve. En 2013, il a disputé la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF. Mostefa n'a pas connu d'autre championnat que la Ligue 1, sous les maillots de Valence, Sète, Nîmes, Ajaccio et Lorient. La saison dernière, il a signé à Bastia.

41

ans (31 août) Schumacher a participé avec le Brésil à trois Coupes du Monde de Futsal de la FIFA d'affilée, terminant finaliste à Guatemala 2000, troisième à Chinese Taipei 2004 et enfin premier à Brésil 2008. Son bilan dans cette épreuve est de 25 buts en 24 rencontres.

27

ans (1er septembre) Daniel Sturridge est apparu ces dernières années comme un des joueurs les plus talentueux du football anglais, ce qui lui a permis de disputer Brésil 2014, où il a inscrit un des deux buts des Trois Lions avant l'élimination au premier tour. Cette année, il a inscrit le but de la victoire face au Pays de Galles au premier tour de l'EURO, avant l'élimination en huitièmes de finale. Plus jeune, Sturridge a inscrit deux buts aux Jeux Olympiques de Londres 2012 et disputé les EUROS U-19 et U-21. Après des débuts à Manchester City, où il a joué quelques matches en trois saisons, il a signé à Chelsea, où il a remporté un championnat, deux Coupes d'Angleterre et une Ligue des champions. Avec Liverpool, il a atteint la finale de l'UEFA Europa League la saison dernière.

49

ans (2 septembre) Andreas Möller a participé avec l'Allemagne à trois Coupes du Monde de suite : Italie 1990, où il a brandi le trophée suprême, États-Unis 1994 et France 1998. Il a également terminé deuxième de l'EURO 1992, premier de l'EURO 1996 et finaliste de la Coupe du Monde U-20, Chili 1987. Avec le Borussia Dortmund, Möller a gagné deux championnats, une Coupe, deux Supercoupes d'Allemagne, une Ligue des champions et une Coupe Intercontinentale. Il a également porté les maillots de Schalke, où il a brandi deux Coupes d'Allemagne, et de l'Eintracht Francfort. Avec la Juventus, il a brandi une Coupe de l'UEFA. Une fois les crampons raccrochés, Möller a entraîné le Viktoria Aschaffenburg puis a été nommé sélectionneur de la Hongrie pour les qualifications puis la phase finale de l'EURO 2016.

40