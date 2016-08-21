Préparez les bougies pour...

FIFA.comprésente une nouvelle série de célébrités mondiales du ballon rond qui fêteront leur anniversaire durant la semaine à venir, à l'image de Gérard Janvion qui a eu 63 ans ce dimanche.

63

ans(21 août) - Gérard Janviona permis à la France de terminer quatrième de la Coupe du Monde de la FIFA, Espagne 1982™, où il a joué six matches. En 1978, il a participé à l'édition qui s'est tenue en Argentine. C'est avec Saint-Étienne qu'il s'est révélé, en raflant quatre championnats, trois Coupes de France et en perdant en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions face au Bayern Munich. Après un passage au Paris Saint-Germain, Janvion a terminé sa carrière à Béziers.

20

ans(22 août) - Saviour Godwina remporté la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Émirats Arabes Unis 2013 avec le Nigeria, en participant à six rencontres. Il a ensuite représenté son pays à la Coupe du Monde U-20, Nouvelle-Zélande 2015, où il a joué les quatre matches de son équipe et inscrit deux buts face à la RDP Corée. Suite à cette compétition, il a été recruté par le club belge d'Ostende.

50

ans(23 août)- Alberto Acosta a décroché avec l'Argentine la première Coupe des Confédérations de la FIFA, en 1992, où il a joué les deux matches de son équipe et inscrit un but face à la Côte d'Ivoire. Il a ensuite participé aux Copas América 1993 et 1995, disputant trois matches dans cette dernière édition. Après des débuts à Union Santa Fé, Acosta a brandi la Copa Sudaméricana avec San Lorenzo, avant de défendre les couleurs de Boca Juniors. Il est ensuite parti à l'Universidad Catolica, où il a remporté un championnat et une Coupe du Chili, tout en terminant meilleur buteur du championnat et en étant désigné joueur de l'année dans le pays. En Europe, Acosta a joué à Toulouse et au Sporting Lisbonne, où il a décroché un championnat et une Supercoupe du Portugal. L'attaquant a aussi tenté sa chance au Yokohama Marinos. Sur le plan individuel, il a terminé une fois meilleur buteur du championnat argentin et de la Copa Libertadores.

34

ans(24 août) - José Bosingwaa disputé avec le Portugal l'UEFA EURO 2008, le Tournoi Olympique de Football Masculin, Athènes 2004 et terminé troisième de l'EURO U-21 2004. Après avoir fait ses gammes à Boavista, Bosingwa a remporté quatre championnats, une Coupe, trois Supercoupes du Portugal et une Ligue des champions de l'UEFA avec Porto. Avec Chelsea, il a conquis une Premier League, trois FA Cups, un Community Shield et une nouvelle Ligue des champions. Après une saison aux Queens Park Rangers, il a signé dans le club turc de Trabzonspor.

24

ans(25 août)- Ricardo Rodriguez est devenu un abonné des sélections avec la Suisse, avec laquelle il a disputé Brésil 2014, où il a joué les quatre matches de son équipe, et l'UEFA EURO 2016. En 2012, il a fait partie de la délégation helvétique aux Jeux Olympiques de Londres. Plus jeune, Rodriguez a remporté la Coupe du Monde U-17, Nigeria 2009, où il a inscrit trois buts en six matches. Après des débuts à Zurich, il a brandi une Coupe et une Super Coupe d'Allemagne avec Wolfsburg.

37

ans(26 août)- Cristian Moraa gardé les cages de l'Équateur à la Coupe du Monde 2006, où il a réalisé la meilleure performance de son pays en atteignant le second tour, et à la Copa América 2007. Mora a passé la totalité de sa carrière en Équateur, à l'exception d'une pige de quelques mois à Hongkong, et évolué dans de nombreux clubs, dont la LDU Quito, avec lequel il a été couronné deux fois champion.

51