Préparez les bougies pour…

Comme chaque dimanche, FIFA.comvous présente les stars du football mondial qui souffleront leurs bougies au cours de la semaine à venir.

Goran Vlaovic (7 août) a marqué l’histoire de la sélection croate en qualifiant son pays pour sa première Coupe du Monde de la FIFA™ en 1998. En France, il a joué les sept matches de son équipe et marqué un but sur le chemin d'une troisième place historique. En 1996, il a participé au premier UEFA EURO de la Croatie et marqué le premier but de son pays dans cette compétition, synonyme de première victoire. Vlaovic s’est révélé au Dinamo Zagreb en remportant un championnat et une Coupe de Croatie, tout en terminant deux fois meilleur buteur. Après un passage à Padoue, il a brandi une Coupe, une Supercoupe d’Espagne et une Coupe Intertoto avec Valence. Il a ensuite fini sa carrière au Panathinaïkos, où il a remporté un championnat et une Coupe de Grèce.

Josip Drmic (8 août) a participé avec la Suisse à Brésil 2014, où il a joué tous les matches de son équipe avant son élimination en huitièmes de finale. En 2012, il a représenté son pays aux Jeux Olympiques. Après des débuts à Zurich, Drmic a signé à Nuremberg, au Bayer Leverkusen puis au Borussia Mönchengladbach où il est de retour après un prêt de six mois à Hambourg.

Wesley Sonck (9 août) a participé avec la Belgique à Corée/Japon 2002. En Asie, il a joué les trois matches de son pays et inscrit un but face à la Russie. Après des débuts à Molenbeek, il a signé au Germinal Beerschot puis à Genk, où il a été champion de Belgique. Sonck a ensuite remporté le championnat des Pays-Bas avec l’Ajax Amsterdam, avant de partir à Mönchengladbach puis de rentrer au pays pour porter les maillots de Bruges, Lierre et Waasland-Beveren. Sur le plan individuel, Sonck a terminé deux fois meilleur buteur du championnat belge et été désigné une fois Joueur belge de l'année.

Hesham Yakan (10 août) a permis à l’Égypte de retrouver la Coupe du Monde après plusieurs décennies d’absence. En 1990, les Pharaons ont été éliminés au premier tour avec deux nuls et une défaite face à l’Angleterre. Au niveau continental, Yakan a disputé deux Coupes d’Afrique des Nations de la CAF. Yakan est l'une des figures historiques du Zamalek, avec lequel il a gagné quatre championnats, une Coupe d’Égypte, trois Ligues des champions de la CAF et une Supercoupe d’Afrique. Une fois les crampons raccrochés, il a remporté plusieurs titres sur le banc du Zamalek.

Jorge Campos(11 août) a participé avec le Paraguay à France 1998, où il a joué trois matches, et Corée/Japon 2002, où il a offert à son pays sa seule victoire en marquant un but face à la Slovénie sur le chemin des huitièmes de finale. Campos a aussi disputé la Copa América 1995 et les Jeux Olympiques de Barcelone 1992. Au Paraguay, il a porté les maillots du Club Olimpia, de Cerro Porteno et de Libertad. En RP Chine, il a été désigné joueur de l’année avec Guoan. Campos a également défendu les couleurs de Cruz Azul (Mexique) et de Quilmes (Argentine).

Djibril Cissé (12 août) a participé avec l’équipe de France à Corée/Japon 2002 puis Afrique du Sud 2010. Il a également permis aux Bleus de remporter leur deuxième Coupe des Confédérations de la FIFA, en 2003. En 2001, il a reçu le Ballon de Bronze et le Soulier d’Argent grâce aux six buts inscrits en Coupe du Monde U-20 de la FIFA. Cissé a fait ses gammes à Auxerre, où il a conquis une Coupe de France et terminé deux fois meilleur buteur de Ligue 1. Il a ensuite signé à Liverpool, où il a brandi une FA Cup, une Ligue des champions de l’UEFA et une Supercoupe d’Europe. Cet attaquant insaisissable a ensuite défendu les couleurs de Marseille, Sunderland et du Panathinaïkos, où il a remporté un championnat et une Coupe de Grèce. Il est ensuite passé par la Lazio, les Queens Park Rangers (Angleterre), qui l’ont prêté à Al Gharafa (Qatar), Kouban Krasnodar (Russie) et Bastia. Après s’être engagé avec la Saint-Pierroise à La Réunion, il a été contraint de prendre sa retraite à cause d’une blessure.

